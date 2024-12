GFDI lừa đảo hơn 3.700 tỉ đồng: Khám xét tất cả chi nhánh trên cả nước

Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khám xét tất cả chi nhánh của Công ty GFDI, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt Công ty GFDI) trên cả nước. Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương liên quan như TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa-Vũng Tàu khám xét các trụ sở mà Công ty GFDI đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Kết quả khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng của công ty này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án. Cơ quan công an công bố lệnh khám xét trụ sở chính Công ty GFDI. Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, Công ty GFDI được thành lập ngày 17/5/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Quang Hoàng là Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty. Từ khi thành lập, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”. Đến tháng 11/2023, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính, Nguyễn Quang Hoàng tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng. Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch, hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan. Rất đông khách hàng tập trung tại trụ sở Công ty GFDI khi cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét ngày 8/11. Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quang Hoàng và Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà, Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.