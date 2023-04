GĐ Sở Văn hóa Phú Thọ: Hồi hương sắc phong Việt bằng con đường ngoại giao

Sáng 13/4/2023, trả lời báo chí xung quanh vụ việc hàng loạt sắc phong của Việt Nam được rao bán đấu giá ở Trung Quốc, ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi nhận được thông tin Công ty đấu giá "Thượng Hải Dương Minh phách mại hữu hạn" có đăng tải rao bán sắc phong của Việt Nam trong đó có sắc phong Phú Thọ, phía tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi các cấp liên quan trong tỉnh để xác minh thông tin.

"Chúng tôi đã yêu cầu xác minh thông tin trang mạng rao bán sắc phong thật hay giả. Trong trường hợp sắc phong thật, thì chúng tôi đề xuất hồi hương hiện vật này bằng con đường ngoại giao. Đó là thông qua lãnh đạo đại sứ quán Việt Nam tại Thượng Hải, có sự can thiệp, ngăn chặn bán đấu giá tài sản của Việt Nam trên mạng. Lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an thống nhất phương án hợp tác quốc tế trong việc xử lý hiện vật bị đánh cắp", ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết.