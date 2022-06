Gây trọng án chỉ vì nghi ngờ… nhìn đểu

Qua xác minh, nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên ngày 12/4, Công an phường Hòa Khánh Bắc chuyển hồ sơ ban đầu cho Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu để thụ lý theo thẩm quyền.

Do đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu báo cáo lãnh đạo Công an quận cho xác lập chuyên án. Đến ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án cố ý gây thương tích nêu trên, đồng thời xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an quận Liên Chiểu làm rõ nguyên nhận vụ việc và các đối tượng có liên quan. Theo đó, vào tối 10/4, em Trần Nguyên Vĩnh cùng với Tống Văn Lương và Trần Đức Công Hiếu chơi tại quán Internet Galaxy (số 79 Đồng Kè).

Tại đây, Ông Văn Anh Tú (SN 2007, trú tổ 27 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) cũng đang chơi game trên Internet. Trong quá trình chơi game, Tú thấy Vĩnh có thái độ "nhìn đểu" mình. Khi Tú rời khỏi quán thì Vĩnh đi theo ra và hai bên lời qua tiếng lại, sau đó Vĩnh nhặt đá ném Tú nhưng chưa gây ra thương tích.