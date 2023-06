Gây thù với HLV Mourinho, trọng tài bị CĐV tấn công, ném ghế

Theo ghi nhận, nhóm CĐV này đã ném về phía trọng tài Anthony Taylor những ngôn từ tệ hại. Không những vậy, họ còn hất nước, nhổ nước bọt và thậm chí quăng cả chiếc ghế về phía trọng tài người Anh.

Lực lượng an ninh sân bay Budapest khá vất vả để bảo vệ trọng tài Anthony Taylor và gia đình vào phòng chờ riêng. Một số người đi cùng ông đã bị những CĐV AS Roma đánh và phải nhờ lực lượng cảnh sát can thiệp.