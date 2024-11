Gây tai nạn bỏ trốn, ca sĩ nhận án tù giam

Ca sĩ Kim Ho - joong, 33 tuổi, bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam với tội danh lái xe trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn và bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 13/11, Thẩm phán Choi Min-hye của Tòa án Trung tâm Seoul - Hàn Quốc đã tuyên án Kim Ho-joong 2 năm 6 tháng tù vì vi phạm đạo luật liên quan đến lái xe nguy hiểm gây thương tích và các tội danh khác.

Nam ca sĩ Kim Ho-joong Ngoài ra, ông Lee - giám đốc điều hành công ty quản lý và ông Jeon - trưởng phòng công ty quản lý nam ca sĩ cùng ông Jang - quản lý trực tiếp của Choi Min-hye cũng nhận án lần lượt 2 năm tù giam, 1 năm sáu tháng tù giam và 1 năm tù giam. Nguyên nhân, ông Lee và ông Jeon đã chỉ đạo cho ông Jang khai man với cảnh sát là người cầm lái chiếc xe gây tai nạn, nhận tội thay cho nam ca sĩ. "Kim Ho-joong đã vô trách nhiệm, bỏ trốn sau khi khiến nạn nhân bị thương và hư hỏng tài sản do say rượu lái xe, tông vào một chiếc taxi. Hơn nữa, bị cáo còn thông đồng với giám đốc điều hành, trưởng phòng để chỉ đạo người quản lý ra thú nhận sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra ban đầu, lãng phí đáng kể nguồn lực của cảnh sát" - thẩm phán nhận định. Thẩm phán thông tin Kim Ho-joong đã gọi điện cho các bên để dọn dẹp hành vi say rượu lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Bản thân nam ca sĩ thì trốn đến một nhà nghỉ, để lại hồ sơ điện thoại giả mạo và thậm chí mua bia trước khi vào nhà nghỉ như thể đang chuẩn bị ứng phó cho cuộc điều tra. Đoạn băng từ camera giám sát cho thấy nam ca sĩ loạng choạng, say xỉn sau hành vi lái xe gây tai nạn nhưng vẫn tiếp tục phủ nhận trách nhiệm với những lý do vô lý. Thẩm phán cũng chỉ trích hành vi bao che hành động phạm tội của Kim Ho-joong từ các đồng phạm là kém đạo đức. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét việc Kim Ho-joong sau đó đã thừa nhận trách nhiệm dẫu muộn màng và đạt thỏa thuận bồi thường cho nạn nhân với số tiền 60 triệu won. Vì thế, tòa tuyên mức án như trên. Kim Ho-joong thực hiện chuyến lưu diễn toàn quốc mang tên "Trot Baritone Classic Arena Tour" từ tháng 4. Bất chấp đang bị điều tra, anh đã biểu diễn tại Goyang vào ngày 11 và 12/5. Kim Ho-joong là giọng nam cao cổ điển nổi tiếng Hàn Quốc từ năm 2020. Anh ra album cổ điển thứ hai và được đón nhận nhiệt tình trước khi tổ chức chuyến lưu diễn. Theo Người Lao Động