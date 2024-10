Gấu Bắc cực đối mặt tổn thương nặng do bàn chân dính tảng băng lớn

Gấu Bắc cực đang phải chịu những vết thương khủng khiếp trên bàn chân do tình trạng băng thay đổi ở khu vực này. Hình ảnh tảng băng lớn bám chặt vào chân gấu Bắc cực (Ảnh: WU). Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đến từ Đại học Washington phát hiện có ít nhất 2 con gấu Bắc cực đối mặt tình trạng thương tổn hiếm gặp. Chúng bị những tảng băng to, bám chặt vào chân. Bên dưới lớp băng, lòng bàn chân của những con gấu bị cắt sâu, và chảy máu. "Tôi chưa từng thấy điều đó trước đây. Chúng không thể chạy, thậm chí đi lại cũng khó khăn", Kristin Laidre, nhà sinh thái học biển, cho biết. Theo nhóm nghiên cứu, những quả cầu băng này có thể hình thành do tuyết nhão dính vào các gờ của miếng đệm chân. Chúng có tác dụng tạo độ bám để gấu Bắc cực di chuyển trên bề mặt trơn trượt. Ban đầu, băng tuyết chỉ tích tụ trên miếng đệm chân, nhưng sau đó, chúng đóng thành lớp băng cứng, dần hình thành nên các khối băng có đường kính lên tới 30 cm. Điều nguy hiểm là những khối băng này không chỉ bị kẹt ở chân gấu. Chúng gắn chặt vào da, khiến lớp da của gấu bị rách toạc khi chúng di chuyển. "Khi sờ vào bàn chân gấu, bạn sẽ thấy rõ rằng chúng đang chịu đau đớn khủng khiếp", Kristin Laidre cho biết. Nghiên cứu chỉ ra, những con gấu bị ảnh hưởng bởi quá trình "đóng băng bàn chân" chủ yếu là những con đực trưởng thành, có xu hướng di chuyển quãng đường dài hơn và nặng hơn nhiều so với con cái hoặc con non. Trong một khảo sát với 61 cá thể thuộc quần thể gấu Bắc cực đến từ lưu vực Kane Basin, các nhà nghiên cứu phát hiện 31 con gặp tình trạng như trên. Nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau hiện tượng này vẫn đang được làm rõ. Tuy nhiên theo các chuyên gia, sự tích tụ băng ở chân gấu có thể là hệ quả của tình trạng nhiệt độ tăng cao, đang diễn ra ở Bắc Cực. Theo đó, những đợt tăng nhiệt tại đây hình thành lớp tuyết nhão, bám vào chân gấu khi chúng di chuyển. Lớp này tiếp tục được bao bọc bởi một lớp băng cứng hơn, do chu kỳ đóng băng và tan rã của băng ở Bắc cực bị đảo lộn. Biến đổi khí hậu cũng dẫn đến lượng mưa thường xuyên hơn ở Bắc Cực, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành lớp băng nhão, do tuyết trộn lẫn vào đất, biến thành bùn. Bên cạnh gấu Bắc cực, quần thể chó kéo xe trượt tuyết tại đây cũng gặp tình trạng tương tự. Những thợ săn ở Bắc cực cho biết họ phải thường xuyên cắt tỉa lông tại giữa các miếng đệm chân của chó để ngăn ngừa sự tích tụ băng, có thể khiến chúng chịu thương tổn lâu dài.