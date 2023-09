Gấp rút "vá" bờ biển Cửa Đại phòng áp thấp nhiệt đới

Từ đêm qua đến hôm nay (25/9), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ghi nhận tại TP Hội An, tổng lượng mưa đo được là 171mm.

Xe múc được sử dụng để tạo một "bức tường" cát trước một khu nghỉ dưỡng chống sóng đánh (Ảnh: Ngô Linh).

Trước tin áp thấp nhiệt đới, người dân ven biển Hội An thấp thỏm, lo lắng khi bờ biển địa phương bị đặt trong tình trạng báo động, đứng trước nguy cơ bị sóng lớn công phá.

Theo người dân ở khu vực này, 3 năm trở lại đây, từ khi tuyến đê ngầm chắn sóng dài hơn 800m được xây dựng tại đoạn bãi tắm Cửa Đại (thuộc phường Cửa Đại, TP Hội An), khu vực này đã chấm dứt tình trạng sạt lở.

Tuy nhiên, khu vực nằm ngoài đê chắn sóng, tính từ đoạn bãi tắm thuộc khối Thịnh Mỹ đến bãi tắm An Bàng (phường Cẩm An, TP Hội An), lại có nguy cơ sạt lở, khiến nhiều người lo lắng.