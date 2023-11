Gặp người theo dấu, quật ngã nghi phạm phóng hỏa đốt nhà ở TPHCM

Ngày 22/11, Công an quận 8 (TPHCM) vẫn đang tạm giữ Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi "Giết người".

Your browser does not support the video tag.

Clip khống chế nghi phạm phóng hỏa đốt nhà làm 3 người chết ở TPHCM. Clip: Hoàng Thuận.

Đây là nghi phạm phóng hỏa đốt căn nhà trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8) làm chị L.T.M.D. (32 tuổi), cháu N.L.H.P. (3 tuổi, con gái chị D.) và bé gái T.M.T.K. (2 tuổi, cháu chị D.) tử vong.

Khóa tay nghi phạm trong 5 giây

Là người trực tiếp tham gia bắt nghi phạm, anh Trịnh Thanh Phong, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường 15 (quận 8) cho biết, khoảng 16h45 ngày 21/11, người dân thông báo có đám cháy lớn trong 260 Lưu Hữu Phước nên cùng với một số dân quân tự vệ nhanh chóng có mặt.



Anh Phong kể lại lúc quật ngã nghi phạm. Ảnh: M.A.

Lúc này, phía trước nhà có một nạn nhân đã tử vong với nhiều vết đâm trên người, bên trong nhà có 2 trẻ nhỏ, cửa phía ngoài bị khóa trái và tình thế vô cùng nguy cấp.