Gặp lại người tặng hơn 1.000 chiếc quạt trong Lễ Quốc tang Tổng Bí thư

Sống cách nhà ông Nguyễn Trọng Hùng không xa, anh Nguyễn An (ở ngõ 1, Hàng Chuối) cùng hàng xóm trong khu phố cũng có những hành động thiết thực giúp đỡ người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đêm 25/7, anh An đã làm hàng trăm chiếc quạt tự chế tặng người dân. Chia sẻ với phóng viên, anh An cho hay: "Nhà tôi làm nghề may, có những tấm bìa dùng để cuộn vải tôi chưa dùng tới nên tôi đem ra làm quạt tặng người dân. Tôi sẽ mua tấm khác để dùng khi cần", anh An chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Giữa tiết trời 37-38 độ C, chiếc quạt tự chế của anh An dù nhỏ bé nhưng mang thật nhiều sự quan tâm, chia sẻ.

Anh An cắt giấy bìa cứng phục vụ cho công việc hàng ngày để làm quạt tự chế.

Cách điểm kiểm soát an ninh vào Nhà tang lễ Quốc gia khoảng 1km, anh Tuấn - chị Vân (số 16, Hàng Chuối) cũng đã kéo quạt của gia đình ra để phục vụ người dân.

"Tôi rất xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi hy vọng chút hỗ trợ của mình có thể giúp bày tỏ được lòng thành với Tổng Bí thư", anh Tuấn nói.

Cũng trong buổi tối hôm ấy, trên những con phố đổ về Nhà tang lễ Quốc gia, nhiều bình nước lớn, cùng cốc giấy sạch sẽ và rất nhiều ghế nhựa đã được những người dân sống ở phố Lò Đúc, Hàng Chuối, Hàn Thuyên, Lê Thánh Tông… xếp trên vỉa hè phục vụ miễn phí người dân. Nhiều gia đình cũng mở cửa đến đêm để người dân có thể sử dụng nhà vệ sinh hoặc nghỉ chân khi cần.

Nhiều cửa hàng còn đóng cửa muộn hơn thường lệ để mua nước, mở quạt tiếp sức cho đoàn người chờ vào viếng.

Đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng hai người bạn, Hồ Văn Tài (26 tuổi, ở Lào Cai) không kịp chuẩn bị nước uống hay quạt. Tuy vậy, chàng trai nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người dân Thủ đô sống gần khu vực Nhà tang lễ.

"Tôi đi từ đêm hôm trước xuống Hà Nội, chờ đến chiều tối để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đi qua phố Hàng Chuối, tôi được phát quạt, mời uống nước miễn phí. Hành động này khiến tôi cảm thấy rất ấm áp", Tài kể về kỷ niệm lần đầu tới Hà Nội.

Thấy dòng người xếp hàng đông đúc, vất vả các bạn trẻ là thành viên của Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô cũng dùng những chiếc quạt giấy liên tục quạt mát cho mọi người.

Nguyễn Văn Bình (sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia) cho biết, các thành viên trong đội tình nguyện được chia thành 6 nhóm. Họ chủ yếu là sinh viên các trường đại học ở Hà Nội, cũng có những người đã đi làm tham gia.