Gần một nửa công ty công nghiệp nặng đối mặt với sự cố mạng hàng tháng

Báo cáo của Kaspersky về thách thức an ninh mạng đối với các công ty công nghiệp nặng có cơ sở hạ tầng phân tán trên nhiều khu vực địa lý chỉ ra một thực tế đáng báo động: một phần ba công ty trong lĩnh vực công nghiệp nặng thường xuyên gặp phải các sự cố mạng. Cụ thể, 45% công ty phải đối mặt với tình trạng này vài lần mỗi tháng, đáng chú ý chỉ 12% gặp sự cố mạng một lần/năm hoặc ít hơn, Kaspersky cho hay. Các công ty công nghiệp nặng thường hoạt động trên nhiều địa điểm, với hệ thống cơ sở hạ tầng phân tán bao gồm các nhà máy sản xuất, văn phòng chi nhánh, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở hậu cần khác. Đặc điểm phân tán về mặt địa lý dẫn đến nhiều thách thức như: khó khăn về hậu cần, rào cản trong giao tiếp, trở ngại trong việc phối hợp hoạt động, duy trì tiêu chuẩn chất lượng nhất quán và đảm bảo tuân thủ quy định của chính quyền địa phương. Bên cạnh những thách thức kể trên, các công ty công nghiệp nặng có cơ sở hạ tầng phân tán còn thường xuyên gặp phải các vấn đề về an ninh mạng và quản lý hạ tầng công nghệ thông tin. Theo báo cáo "Quản lý các doanh nghiệp có cơ sở hạ tầng phân tán về mặt địa lý: Thách thức và giải pháp" của Kaspersky, 49% công ty sản xuất cho biết thách thức lớn nhất là phát hiện và ứng phó hiệu quả với sự cố an ninh mạng. Bên cạnh đó, việc giám sát thực hiện các biện pháp bảo mật (46%) và xây dựng một chính sách bảo mật thống nhất (42%) cũng được nhận định là bài toán khó. Gần 30% số người tham gia khảo sát cho biết họ thường xuyên gặp phải các sự cố mạng như lỗi kết nối, gián đoạn kết nối, dịch vụ và ứng dụng hoạt động kém hiệu quả hoặc không đủ băng thông. Trong số những người gặp phải các vấn đề về kết nối mạng, 38% gặp sự cố với tần suất từ một đến ba lần mỗi tháng, 28% gặp sự cố một vài tháng một lần, và thậm chí 7% người gặp sự cố hàng tuần. Đối với câu hỏi về thời gian cần thiết để khôi phục mạng khi gặp sự cố hoặc gián đoạn kết nối, phần lớn người trả lời khảo sát (74%) cho biết họ mất 1 đến 5 giờ để khắc phục, 15% mất không quá 1 giờ và 10% mất gần một ngày làm việc để xử lý vấn đề. Quãng thời gian ngừng hoạt động có thể gây ra thiệt hại đáng kể về tài chính và danh tiếng cho công ty, với chi phí lên đến hàng nghìn USD cho một phút hoặc thậm chí cao hơn nếu sự cố kéo dài nhiều giờ. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa, để hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn kết nối mạng và phải trang bị sẵn năng lực khắc phục sự cố một cách nhanh chóng. Theo ông Maxim Kaminsky, Giám đốc Phát triển Kinh doanh (phụ trách mảng giải pháp Secure Access Service Edge) tại Kaspersky, cho biết: “Sự cố mạng phát sinh tại các công ty công nghiệp nặng thường dẫn đến thiệt hại về sản xuất, tổn thất tài chính và rủi ro ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Khi kết nối mạng bị gián đoạn, hoạt động giao tiếp và kinh doanh bị ảnh hưởng, nhân viên không thể truy cập vào thông tin quan trọng, dẫn đến hiệu quả công việc giảm sút, thậm chí suy giảm lòng tin của khách hàng. Do đó, các doanh nghiệp cần tìm giải pháp đảm bảo quá trình vận hành có thể diễn ra xuyên suốt, để công việc kinh doanh không bị gián đoạn. Việc hiểu rõ những nguyên nhân tiềm ẩn có thể dẫn đến sự cố mạng, và triển khai các biện pháp chiến lược kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp ứng phó với thách thức, đồng thời bảo toàn quy trình hoạt động sản xuất”.