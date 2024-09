Gần 90% người trưởng thành ở Việt Nam có tài khoản ngân hàng

Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đạt gần 90%, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh Toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết như vậy tại họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2024. Sáng nay (26/9), tại Hà Nội, Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam Napas tổ chức họp báo Ngày Thẻ Việt Nam năm 2024. Đẩy thanh toán không dùng tiền mặt Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh Toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - thông tin Ngày Thẻ Việt Nam là sự kiện thường niên được tổ chức trong 4 năm qua. Năm nay lựa chọn chủ đề “Sống chill - Thanh toán chất” để truyền thông cho sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam năm 2024, gắn với chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đây cũng là năm thứ 4 Báo Tiền phong và Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam đồng chủ trì tổ chức chuỗi sự kiện này. Mục tiêu của chuỗi sự kiện nhằm hướng tới nhóm người tiêu dùng trẻ - những nhân tố sẵn sàng tiếp cận, trải nghiệm công nghệ số, thanh toán số và lựa chọn những phương thức thanh toán phù hợp nhất đối với bản thân. Thông qua các hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2024 góp phần phổ cập, tuyên truyền về các dịch vụ, phương thức thanh toán mới của các ngân hàng Việt Nam đến người dân, mà bắt đầu từ giới trẻ Việt Nam. Ông Tuấn cho hay, theo thông tin của cơ quan quản lý, Việt Nam hiện có độ phủ sóng 4G là gần 100%, độ phủ cáp quang đến từng hộ gia đình đạt gần 80% so với trung bình thế giới khoảng 60%. Theo đó, phần lớn người dân Việt Nam có thể sử dụng Internet, tiếp cận không gian số. "Việt Nam được đánh giá là đất nước có tiềm năng to lớn về việc mở rộng và phát triển hệ sinh thái số, chuyển đổi số. Với sự gia tăng của công nghệ tài chính (Fintech) trong những năm gần đây đã tạo ra sân chơi mới, mô hình kinh doanh mới cũng những người chơi mới, phá vỡ vị thế “đóng” của các định chế tài chính truyền thống", ông Tuấn nói. Đồng thời cho hay các tổ chức tín dụng đang có xu hướng dịch chuyển từ mô hình ngân hàng truyền thống sang mô hình ngân hàng mở, tăng cường sự kết nối và tích hợp công nghệ trong nhiều lĩnh vực, trở thành cầu nối trao đổi thông tin giữa ngân hàng và doanh nghiệp, hỗ trợ thực hiện tốt các hoạt động thanh toán tiêu dùng hay sản xuất kinh doanh với mục tiêu khách hàng là trung tâm, nhiều lựa chọn, dịch vụ được cá nhân hóa tốt hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật, qua đó góp phần phổ biến thanh toán không dùng tiền mặt đến với người dân, doanh nghiệp. Đến nay, cả nước có trên 84 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thanh toán qua Internet và 50 tổ chức triển khai thanh toán qua điện thoại di động. Thanh toán, chuyển tiền qua Internet, điện thoại di động, QR Code đạt được kết quả đáng ghi nhận, thu hút số lượng lớn khách hàng sử dụng. Tính đến cuối năm 2023, tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đạt 87,08%. Chuỗi sự kiện thúc đẩy thanh toán công nghệ Theo ông Phạm Anh Tuấn, chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2024 còn có các hoạt động như Hội thảo chuyên đề với chủ đề: “Thành phố thông minh và hệ sinh thái ngân hàng mở” nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, tăng cường sự cộng hưởng, thúc đẩy hành động mạnh mẽ với các hoạt động thanh toán công nghệ. Ngoài ra, còn có Tọa đàm hướng nghiệp với chủ đề: “Quản lý tài chính cá nhân - Cơ hội việc làm trong ngành tài chính - ngân hàng” tập trung vào đối tượng là các bạn sinh viên đại học, cao đẳng,… trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm cập nhật xu hướng quản lý tài chính cá nhân và lan tỏa cơ hội việc làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng đến nhóm đối tượng trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Cuối cùng, với sự kiện mua sắm và giải trí Sóng Festival diễn ra tại Sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ giúp giới trẻ Việt Nam và các ngân hàng có một sân chơi trực tiếp, đa dạng để tiếp cận, đưa ra các trải nghiệm về hình thức thanh toán hiện đại, tiệm cận với trình độ công nghệ của thế giới đang được các ngân hàng giới thiệu, dần phổ cập tại Việt Nam như thanh toán bằng thẻ chíp phi tiếp xúc (contactless), NFC, thanh toán trực tuyến lẫn ngoại tuyến tại điểm bán qua mã QR, thanh toán trực tuyến cho dịch vụ số, thương mại điện tử qua ứng dụng Mobile banking, … kết hợp với các giải pháp, dịch vụ hỗ trợ như xác thực sinh trắc học bảo mật, mã hóa thông tin thẻ (tokenization), định danh điện tử (eKYC) an toàn, thuận tiện. Người đứng đầu Vụ Thanh toán khẳng định tiếp nối, phát huy những kết quả đạt được trong hoạt động thanh toán những năm qua và thành công của “Ngày thẻ Việt Nam” 3 năm vừa qua, năm nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đồng hành với Báo Tiền phong trong các sự kiện của “Ngày Thẻ Việt Nam năm 2024” để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thẻ tín dụng nội địa; đưa ra những gợi ý cho thị trường Việt Nam trước xu hướng phát triển mới của hệ sinh thái ngân hàng mở trong tương lai. Nghiêm Huê