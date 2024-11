Gần 4 triệu người xem DJ độc thân, xinh đẹp nhất nhì Việt Nam tân gia nhà mới

Căn nhà cực xịn của mỹ nhân sống độc thân chỉ nuôi thú cưng khiến ai cũng phải "xin vía".

Mới đây, DJ Mie (tên thật Trương Tiểu My, SN 1995) - Idol của giới trẻ, người được coi là nữ DJ xinh đẹp nhất Việt Nam, từng nổi tiếng với mối tình với ca sĩ Hồng Thanh, thu hút sự chú ý khi đăng tải clip review nhà mới. Được biết, Mie mới chuyển sang nhà mới vào đầu tháng 10, giờ mới hoàn thiện sắp xếp không gian sống.

Mặc dù không giới thiệu chi tiết căn nhà mới của mình nằm trong khu vực nào tại TP.HCM nhưng nhìn từ ngoài vào trong, nhiều người cũng đánh giá “không phải dạng vừa”. Căn nhà có thiết kế giống như trong các khu biệt thự liền kề, có sân vườn rộng, tầm nhìn thoáng và đảm bảo an ninh

Biệt thự của DJ Mie có thiết kế 3 tầng với màu sắc chủ đạo là tông be nhạt và trắng khá hiện đại, trang nhã. Trước cửa nhà là khu vườn nhỏ với nhiều chậu cây xanh và hoa lá xinh xắn được sắp xếp gọn gàng, làm nổi bật lối vào và mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Phòng khách với gam màu trắng chủ đạo, không gian rộng rãi và thoáng đãng. Mie sắm tivi to và hệ thống âm thanh hiện đại phục vụ việc giải trí tại gia.

Tủ lạnh đựng rượu mang phong cách châu Âu được bày trí ngăn nắp, là nơi Mie lưu trữ những loại rượu yêu thích cho những dịp đặc biệt.

Góc sofa ấm cúng với thiết kế tối giản nhưng sang trọng, hoàn hảo, chủ yếu mang những tông màu sáng nhẹ nhàng và không kém phần ngọt ngào.

Mie còn bố trí một góc lãng mạn đặt đàn piano trắng hay chiếc guitar hồng và trưng bày ở đó nút vàng, nút bạc Youtube cũng như một lẵng hoa xinh xắn.

Nữ DJ quê Đà Nẵng có một kệ trưng bày những chú Labubu dễ thương, thể hiện nét trẻ trung và vui tươi của chủ nhà.

Nữ DJ sắm khá nhiều thiết bị hiện đại cho nhà mới, trong đó có tủ lạnh cao cấp với gam trắng - đen, không gian lưu trữ khá lớn.

Khu vực bàn ăn và phòng bếp thông nhau.Hệ tủ bếp với gam trắng chủ đạo, sạch sẽ và tinh tươm, lắp đèn sáng trưng. Mie bố trí các ngăn tủ để bát, để gia vị, nồi niêu ngăn nắp...

Nối giữa tầng 1 và tầng 2 của căn nhà, Mie chọn làm chiếc cầu thang thẳng đứng, cùng tone trắng sang chảnh. Cô nàng cũng lắp đặt hệ thống đèn phát sáng tự động mỗi khi lên xuống cầu thang để vừa sáng nhà, vừa thuận tiện trong sinh hoạt đời thường.

Trên tầng, người đẹp sinh năm 1995 dành phần lớn diện tích để làm không gian riêng của bản thân gồm phòng ngủ, phòng thay đồ, trang điểm,... Dù không phải diện tích quá đồ sộ nhưng cách sắp xếp của Mie lại khiến căn nhà trở nên rộng rãi hơn mà vẫn đầy đủ các yếu tố cần thiết. DJ Mie làm một hệ tủ kính chỉ để treo quần áo, trưng bày nước hoa, giày dép và đồ phụ kiện, trang sức.

Phòng ngủ của Mie có không gian rộng rãi với hệ thống tủ kính sang trọng, nơi Mie trưng bày bộ sưu tập quần áo và phụ kiện. Tủ đựng nước hoa và giày dép cũng được lắp đèn sáng rực, những góc trưng bày cá nhân của Mie đều khá tinh tế, hiện đại.

Phòng tắm hiện đại với bồn tắm trắng sang trọng, có góc trang điểm độc đáo. Trong phòng tắm, nữ DJ cũng bài trí cây xanh thêm phần thơ mộng, dễ chịu.

Phòng ngủ khá dễ thương với nhiều thú bông lớn nhỏ, không gian ấm áp và gần gũi để có thể thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Trên tầng thượng còn có một nơi sử dụng làm bàn thưởng trà theo phong cách Nhật Bản cực đặc biệt.

Không gian xanh bao quanh ngôi nhà khá gần gũi với thiên nhiên và thoáng đãng, nữ DJ có thể thư giãn và tận hưởng không khí trong lành khi ở nhà. Theo Sức Khỏe Và Đời Sống