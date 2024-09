Gần 1.000 tỷ đồng mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành lên 8 làn xe

3,2km đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được đề xuất mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, vốn gần 1.000 tỷ đồng, tiến độ khởi công và hoàn thành từ quý 3/2025 đến quý 4/2026. Sở GTVT TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao An Phú đến Vành đai 2. Theo Sở này, đoạn đường đề xuất mở rộng từ nút giao thông An Phú đến nút giao Vành đai 2 là một phần của đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, giữ vai trò tuyến kết nối chính của cao tốc Bắc - Nam với TPHCM. Ở giai đoạn 1 của dự án đã được đầu tư với quy mô 4 làn xe và được đưa vào khai thác từ năm 2016 đến nay. Theo Sở GTVT, thống kê hiện nay, lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc này liên tục tăng cao gây quá tải. Đặc biệt, phân đoạn TPHCM - Long Thành dự báo lưu lượng đến năm 2025 khoảng 72.254 CPU/ngày đêm, vượt 25% so với năng lực thông hành với quy mô 4 làn xe hiện hữu. Hiện nay, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang đề xuất mở rộng đoạn tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành trong giai đoạn 2024-2027. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 14.955 tỷ đồng, mở rộng mặt đường từ 4 làn xe lên 8-10 làn. Đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài hơn 3,2km, từ nút giao thông An Phú đến Vành đai 2 được đề xuất mở rộng từ 4 lên 8 làn xe. Ảnh: Tuấn Kiệt. Do đó, Sở cho rằng việc đầu tư mở rộng đoạn đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2 là cần thiết. Đoạn này sẽ kết nối đồng bộ cùng với dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành và các dự án giao thông đang triển khai khác trong khu vực như Vành đai 2, Vành đai 3... để hình thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông TPHCM. Đoạn đề xuất mở rộng có chiều dài 3,2km, từ 4 làn xe lên hoàn chỉnh 8 làn xe. Trong đó, phần đường có chiều dài gần 2,2km, chiều rộng 36m, mở rộng mỗi bên 4,75m. Đối với phần cầu sẽ mở rộng 2 cầu Mương Kênh và cầu vượt đường Đỗ Xuân Hợp mỗi bên 5,25m, chiều dài 929m, chiều rộng 37m. Mỗi cầu gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên hoàn thiện là 17,5m, khoảng trống giữa 2 đơn nguyên là 2m. Dự án có tổng mức đầu tư 938,9 tỷ đồng, được đầu tư từ vốn ngân sách TPHCM. Một trong những thuận lợi của dự án này là không phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vì đã được triển khai trước đây. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2024-2027. Kế hoạch bao gồm từ quý 2 đến quý 3/2024 sẽ lập, trình thẩm định, phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư; quý 4/2024 đến quý 1/2025 sẽ lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án sẽ khởi công vào quý 3/2025 và đưa vào khai thác trong quý 4/2026.