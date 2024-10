Game show Việt sống dậy

Nhiều game show tưởng chừng đã khai tử bất ngờ quay trở lại đường đua showbiz. Thị trường game show truyền hình trở nên nhộn nhịp nhờ đa dạng chủ đề, hướng đến những tệp khán giả riêng. Nhộn nhịp thị trường game show Việt Nhiều game show từng “làm mưa làm gió” trên sóng truyền hình quay trở lại sau nhiều năm ngừng sóng. Bước nhảy hoàn vũ mới đây thông báo tái xuất sau 8 năm ngừng sản xuất. Từng là chương trình về khiêu vũ thể thao nghệ thuật được khán giả yêu thích, trải qua 7 mùa giải, chương trình đã góp phần không nhỏ trong hành trình tỏa sáng của các ngôi sao như Ngô Thanh Vân, Đoan Trang, Thu Minh, Yến Trang, Thu Thủy, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Diệp Lâm Anh, Hương Giang, S.T Sơn Thạch…

Bước nhảy hoàn vũ trở lại sau 8 năm ngừng sản xuất Trở lại với bình cũ nhưng rượu mới, chương trình nói sẽ thay đổi toàn diện từ format đến ý tưởng cũng như hình thức sản xuất. Những người chơi trong giai đoạn đầu có thể bị loại bất kỳ lúc nào theo những yêu cầu của chương trình và sẽ xuất hiện thêm người chơi mới thay thế. Phương Oanh, Quỳnh Nga, Hoa hậu Lê Hoàng Phương… là những người nổi tiếng có tên trong mùa mới. Năm 2023, Vietnam Idol cũng tái ngộ khán giả sau 7 năm im ắng. Mục tiêu của show tìm thần tượng âm nhạc thế hệ gen Z. Trái ngược với những sự bùng nổ mong đợi, show không hot vì thiếu những cá tính mạnh hay giọng ca nội lực. Nhìn lại, các thí sinh sau show chưa tạo dấu ấn đáng nhớ, quán quân Hà An Huy vừa tham gia show nhưng về chủ đề hẹn hò không phải âm nhạc. Thị trường game show Việt nóng lên từ giữa năm 2024 khi hai show Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) và Anh trai say hi (ATSH) lên sóng. Không chỉ thổi sức nóng vào thị trường game show mà ngay cả đường đua âm nhạc, “miếng bánh” concert cũng bùng nổ hơn bao giờ hết.

Hai game show ca nhạc của 63 nam nghệ sĩ khiến thị trường game show Việt sục sôi hơn bao giờ hết Chưa kịp nghỉ ngơi sau hai “cơn bão” anh trai, người hâm mộ tiếp tục được “dâng” bữa tiệc âm nhạc khác của Chị đẹp đạp gió 2024. Sau mùa giải đầu thành công năm 2023, chương trình tạo tiền đề để ê-kíp phát triển, mang đến sự bùng nổ cho các anh tài. Sau hai game show ca nhạc của 63 nam nghệ sĩ, dự kiến show có liên quan đến dàn cast Anh trai tiếp tục được quay. Show ATSH đã “nhá hàng” về chương trình thực tế có sự tham gia của dàn nghệ sĩ. Theo mô típ của ATVNCG bản Trung, các anh tài cũng có show truyền hình riêng. Đó là lý do khiến người hâm mộ kỳ vọng 33 anh tài đoàn tụ trong show mới không phải về thi đấu âm nhạc. Chiếu cùng thời điểm với show hot khiến những show kề cạnh bị ảnh hưởng không ít. Street Woman Fighter Vietnam thời điểm đầu gây chú ý, nhưng ngày càng hụt hơi dù mời nhiều dancer nổi tiếng của show gốc Hàn Quốc. Show hẹn hò Đảo thiên đường may mắn hơn so với show nhảy vì có nhiều drama căng thẳng. Khán giả thỏa thích lựa chọn theo “khẩu vị” cá nhân Khán giả có quyền lựa chọn để phù hợp nhất với “khẩu vị” của mình khi game show Việt đang hướng đến đa dạng độ tuổi. Thị trường game show biến động những năm qua nhưng chưa từng thấy sự cơn sốt lan tỏa như hai show Anh trai. Có lẽ bởi 2 show có mô típ khá tương đồng, cùng về nam nghệ sĩ tụ họp nên sự cạnh tranh càng gắt gao. Song, hai bên đều hướng đến đối tượng khán giả riêng, ATSH thu hút nhiều người trẻ gen Z theo dõi, trong khi thị phần của ATVNCG được nhiều khán giả độ tuổi 9X trở lên quan tâm. Những người đứng sau game show hot này đều có cách riêng để hút tệp khán giả riêng của mình, tạo nên sự ủng hộ, cạnh tranh “nảy lửa” trong showbiz Việt nhiều tháng qua. Với những người yêu thích nhảy, Street Woman Fighter Vietnam là sân chơi hợp lý để khán giả “xả stress”. Chương trình quy tụ dàn dancer chuyên nghiệp, đa dạng thể loại, trường phái. Rap Việt mùa 4 hoàn thành vòng chinh phục với dàn rapper trẻ, nhưng hiệu ứng giảm dần đều qua các mùa. Nhiều gương mặt danh tiếng có cơ hội tỏa sáng, phô bày các khía cạnh của bản thân khi tham gia Our Song Việt Nam như giọng ca Sao Mai điểm hẹn - Hoàng Hải, Ngọc Anh 3A, Quang Linh.

Diva Thanh Lam (giữa) hồi xuân khi hát nhạc trẻ cùng Orange (bìa trái), LyLy trong show Our Song Việt Nam Ngay cả nghệ sĩ hiếm khi đi show như Thanh Lam đã gật đầu đồng ý, thử sức với nhiều thể loại nhạc trẻ khi kết hợp cùng đàn em. Sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ như Our Song Việt Nam không mới mẻ nhưng đều mang lại hiệu ứng khả quan. Trong ATVNCG, sự có mặt của NSND Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, cầu thủ Hồng Sơn đã mang đến gia vị đặc biệt cho game show. Sự trở lại của diva Mỹ Linh, Thu Phương ở mùa 2 show Chị đẹp được dự đoán thú vị không kém. Theo Tiền Phong