Game show nào có rating cao nhất VTV3 giờ vàng?

Sau khi show "Bài hát của tôi" thông báo đạt top 1 rating trên VTV3, "Anh trai vượt ngàn chông gai" cũng tuyên bố đứng hạng nhất và kèm theo thông số đo lường. Ngoài sự cạnh tranh số lượng view trên các nền tảng số, rating của các game show truyền hình cũng được khán giả quan tâm. Cuối tuần là dịp những game show ca nhạc, hẹn hò “đổ bộ” trên sóng đài truyền hình Quốc gia. Show Bài hát của chúng ta (Our song Việt Nam) thông báo tập 8 đạt top 1 rating trên VTV3, theo số liệu từ Kantar Media. Tập này lên sóng lúc 21h15 Chủ Nhật ngày 20/10. Ngay sau đó, show Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) chiếu cùng kênh cũng trích xuất số liệu từ Kantar Media, cho biết tập cuối đạt rating 4.2, cao nhất khung giờ vàng trong tuần so với các chương trình khác cùng thời điểm.

Bảng rating từ 15 tập show Anh trai vượt ngàn chông gai. Chương trình thắng thế trong cuộc chiến rating cuối tuần trên VTV3 khung giờ vàng. Như vậy, ATVNCG đứng đầu bảng xếp hạng rating khung giờ vàng trên VTV3, vượt qua Our song Việt Nam, Đảo thiên đường(21h30 thứ 7), Sinh viên thế hệ mới (20h Chủ Nhật). Trong 15 tập phát sóng, ATVNCG cho biết chương trình giữ vững thành tích tốt với rating trên 4.0, top 1 hầu hết tập phát sóng (trừ tập 2,8,10) và tập 3 đạt rating ấn tượng 5.1. “Trong các chương trình giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam trong khung giờ 20-23h, từ thứ Hai đến Chủ Nhật, chỉ số lượt xem trung bình của ATVNCG tại 4 thành phố lớn (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ) hầu hết giữ vị trí số 1 trên VTV3 đối với đối tượng khán giả nữ trong độ tuổi từ 18-50 tuổi” - BTC trích số liệu từ Kantar Media Việt Nam. Về chỉ số đo lường xu hướng mạng xã hội từ Socialite, Chung kết 2 ATVNCG khép lại hành trình với hạng nhất đạt 728.143 điểm, trong khi Bài hát của tôi khiêm tốn ở hạng 5 với 35.847 điểm, kém Đảo thiên đường hạng 3 đạt 65.798 điểm. Thời gian đo lường từ 16/10-22/10, chỉ tính các show đang phát sóng. Thông số từ Kompa - công ty đo lường chỉ số mạng xã hội của các chương trình thực tế - từ 14/10-20/10 cho thấy concert ATVNCG tại TPHCM dẫn đầu top 5, đứng phía sau là concert Anh trai say hi. Tập 8 show Bài hát của tôi đứng hạng 5, sau Rap Việt mùa 4 và 2 Ngày 1 Đêm. Ngay khi ATVNCG kết thúc, Chị đẹp đạp gió sẽ thế sóng, tiếp tục cuộc đua rating với các game show ca nhạc, hẹn hò. Rating là đơn vị đo lường khán giả truyền hình, dùng để chỉ số lượng khán giả bình quân trên 1 phút của một phương tiện truyền thông, có thể là mẩu quảng cáo, phim hay show truyền hình và tính bằng % dân số. Tỷ lệ phần trăm tương đối (%) hoặc số tuyệt đối (000) là hai đơn vị dùng để biểu thị rating. Ví dụ: Ở Cần Thơ, chương trình A có rating 5% hay 100 000. Nghĩa là ở Cần Thơ, trung bình 1 phút có 100 000 người xem chương trình A, tương ứng 5% dân số Cần Thơ. Theo Kantar Media, rating cao hay thấp đều có giá trị sử dụng như nhau. Rating chỉ chính xác khi người đọc được cung cấp đầy đủ thông tin từ nhóm khán giả, kênh nào và thành phố/địa phương nào. Theo Tiền Phong