Game show khiến nghề người mẫu ở Việt Nam bị coi thường

Sau mọi cách để lôi kéo sự chú ý, cái The Face đọng lại với khán giả chỉ là trò lố. Chẳng mấy khán giả còn nhớ đến tiêu chí tìm gương mặt người mẫu thế hệ mới, quán quân mùa 2023 là Tú Anh.

Những màn “đấu tố” bảo vệ thí sinh hay công kích lẫn nhau giữa các huấn luyện viên, thí sinh vẫn tái diễn trong một game show người mẫu khác là The New Mentor.

Trong tập 4, Hồ Ngọc Hà căng thẳng với Hương Giang vì hai thí sinh của mình bị loại. Nữ ca sĩ không bằng lòng với quyết định của Hương Giang, đưa ra lời lẽ gay gắt chỉ trích cách chơi của huấn luyện viên này và đòi bỏ về.

Mới nhất, thí sinh Lâm Châu - đội Hồ Ngọc Hà – được trao quyền loại một người mẫu. Tuy thế, ánh mắt, lời nói, cử chỉ của cô bị cộng đồng mạng “ném đá” dữ dội vì cho rằng cô vô lễ, tỏ thái độ về trên với đàn chị.

Lâm Châu sau đó còn bị antifan lập hội nhóm tẩy chay. Sự việc khiến người mẫu 20 tuổi phải đăng đàn xin lỗi.

Trên một số diễn đàn, nhiều khán giả có thành kiến với những game show đấu đá như The Face, The New Mentor bởi các lý do “kịch bản dàn dựng, cố tình tạo kịch tính hút người xem”, “cãi nhau như chợ vỡ, không ra thể thống gì”, “giải trí không ra giải trí, chẳng có hướng giáo dục, toàn cãi lộn, sân si”…

Để thay đổi được sự đánh giá thiện cảm của khán giả, có lẽ các game show về người mẫu còn phải làm rất nhiều điều, không thể dùng hình thức “bình mới, rượu cũ” để sa đà vào việc câu view đơn thuần.

Thay vì tìm đủ cách để khán giả thấy mình trông thật ngầu khi “khẩu chiến”, những huấn luyện viên, thí sinh đó cần chau chuốt, khẳng định bản thân bằng sải chân chuyên nghiệp của mình.

Theo Tiền Phong