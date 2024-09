Game Flappy Bird sắp trở lại iOS và Android, không còn của Nguyễn Hà Đông

Flappy Bird, game di động gây tiếng vang sau khi được Nguyễn Hà Đông (Việt Nam) ra mắt vào tháng 5/2013 trên iOS và App Store, sắp quay trở lại. Flappy Bird là tựa game có cách chơi đơn giản nhưng gây nghiện, nơi người dùng chỉ cần chạm vào màn hình để điều khiển một chú chim bay vỗ cánh bay qua các ống màu xanh lá cây. Nhờ sự đơn giản có tính gây nghiện cao, Flappy Bird đã bùng nổ về mức độ phổ biến khi đạt hàng triệu lượt tải xuống và tạo ra rất nhiều sự cường điệu. Đáng buồn thay, Flappy Bird không tồn tại được lâu khi Nguyễn Hà Đông cảm thấy “choáng ngợp trước sự nổi tiếng và phổ biến của nó” buộc anh phải gỡ bỏ game khỏi các cửa hàng, dù rằng anh thừa nhận game đã mang về cho anh số tiền 50.000 USD/ngày. Sự biến mất của trò chơi khá gây sốc và nó dẫn đến việc mọi người bán iPhone có cài đặt sẵn Flappy Bird với giá hàng nghìn đô la (điều tương tự cũng xảy ra sau đó với Fortnite). Bây giờ, mười một năm sau, Flappy Bird đã trở lại. Phiên bản sắp ra mắt đã được công bố trên trang web flappybird.com. Phiên bản “rehatched” của trò chơi sẽ ra mắt trên Android và iOS vào khoảng năm 2025 với hứa hẹn sẽ có một số nâng cấp so với phiên bản đầu tiên. Các bản cập nhật bao gồm một bộ nhân vật mới, chế độ rèn luyện kỹ năng, tìm kiếm đối thủ, đấu vòng tròn và nhiều hơn nữa. Nói về sự hồi sinh của game, nhóm điều hành Flappy Bird cho biết: “Chỉ một thập kỷ trước, tôi đã là chủ đề bàn tán của thị trấn và vươn lên tầm cao mới với 100 triệu người bạn của mình. Đáng buồn thay, tôi đã phải từ bỏ sự nổi tiếng và ánh đèn sân khấu để trở về nhà và tìm ra con người thật của mình. Nhờ những người hâm mộ Flappy Bird của tôi, tôi đã được làm mới, hồi sinh và sẵn sàng để bay cao trở lại. Nhiệm vụ kéo dài cả thập kỷ này bao gồm việc mua lại các quyền hợp pháp và thậm chí làm việc với phiên bản tiền nhiệm của tôi để giải phóng tôi và tạo lại trò chơi Flappy Bird chính thức”. Điều này có nghĩa sự trở lại của Flappy Bird không phải do Nguyễn Hà Đông mà do nhóm người hâm mộ trò chơi này mua lại bản quyền trước khi phát hành game trở lại. Trong khi chờ đợi phần tiếp theo ra mắt, người hâm mộ có thể dành thời gian chơi bản gốc thông qua phiên bản web không chính thức.