Galaxy Unpacked 2025: Sản phẩm nào sẽ được Samsung trình làng?

Samsung Galaxy Unpacked 2025 giới thiệu dòng S25 với chip Snapdragon 8 Elite, kính thực tế Project Moohan, Galaxy Z Flip FE giá rẻ và One UI 7 mới. Samsung đã chính thức xác nhận sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked 2025 vào ngày 22 tháng 1, 2025 tại San Jose, California. Sự kiện sẽ được phát trực tuyến trên website Samsung, kênh YouTube và Samsung Newsroom vào lúc 1 giờ chiều ET (giờ địa phương). Galaxy S25 - Tâm điểm của sự kiện Samsung sẽ ra mắt ba phiên bản chính của dòng Galaxy S25, bao gồm Galaxy S25 tiêu chuẩn, Galaxy S25+ và Galaxy S25 Ultra cao cấp. Điểm nổi bật nhất là toàn bộ dòng sản phẩm sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite, đánh dấu sự thay đổi so với năm trước khi Samsung sử dụng kết hợp chip Exynos và Qualcomm. Theo các thử nghiệm ban đầu, Snapdragon 8 Elite cho hiệu năng và đồ họa vượt trội, đồng thời tiết kiệm pin hơn. Về camera, Galaxy S25 Ultra sẽ được nâng cấp cảm biến góc siêu rộng và ống kính tele, hứa hẹn khả năng zoom mượt mà hơn. Phiên bản 512GB và 1TB của Ultra sẽ đi kèm 16GB RAM. Thiết kế của dòng S25 cũng được làm mới với các cạnh bo tròn hơn và tích hợp chuẩn sạc không dây Qi2, mang lại trải nghiệm sạc từ tính tương tự iPhone. Galaxy S25 Slim - Phiên bản đặc biệt Samsung đang phát triển Galaxy S25 Slim, một phiên bản siêu mỏng của dòng S25. Với độ mỏng dự kiến gần bằng Galaxy Z Fold 6 (5.6mm khi mở), máy được trang bị camera chính 200MP tương tự S24 Ultra. Mặc dù có thông tin cho rằng S25 Slim sẽ ra mắt cùng các model khác, nhiều nguồn tin cho rằng máy sẽ được giới thiệu vào mùa xuân hoặc đầu hè. Galaxy Z Flip FE - Smartphone màn hình gập cho mọi người Samsung cũng đang phát triển phiên bản Galaxy Z Flip FE nhằm mang công nghệ màn hình gập đến gần hơn với người dùng. Với mức giá dự kiến thấp hơn đáng kể so với Z Flip hiện tại ($1,099), đây sẽ là bước đi chiến lược của Samsung trong việc phổ cập smartphone màn hình gập. Tuy nhiên, Z Flip FE nhiều khả năng sẽ được ra mắt riêng vào thời điểm khác trong năm 2025. One UI 7 và Galaxy AI Samsung sẽ ra mắt giao diện One UI 7 dựa trên Android 15 cùng dòng S25. Phiên bản này bổ sung nhiều tính năng mới như công cụ hỗ trợ viết, phiên dịch cuộc gọi đa ngôn ngữ và nâng cấp bảo mật. Màn hình khóa được làm mới với thanh Now Bar hiển thị thông tin trực tiếp. Đặc biệt, Samsung sẽ giới thiệu thế hệ Galaxy AI mới với trợ lý Bixby thông minh hơn nhờ tích hợp AI. Project Moohan - Bước tiến vào thực tế hỗn hợp Một điểm nhấn đáng chú ý khác là Project Moohan - kính thực tế hỗn hợp đầu tiên chạy nền tảng Android XR. Thiết bị được trang bị chip Snapdragon XR Plus Gen 2, màn hình tiên tiến, khả năng passthrough và nhập liệu đa phương thức, hứa hẹn cạnh tranh trực tiếp với Apple Vision Pro. Sự kiện Galaxy Unpacked 2025 hứa hẹn mang đến những đột phá công nghệ với sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và các tính năng AI thông minh, khẳng định vị thế dẫn đầu của Samsung trong ngành công nghiệp di động toàn cầu.