Galaxy S25 và S25+ được nâng cấp Wi-Fi 7 mạnh mẽ

Samsung mở rộng Wi-Fi 7 cho toàn bộ dòng Galaxy S25 sắp ra mắt, đánh dấu bước tiến mới khi nâng cấp đồng bộ tính năng kết nối trên smartphone cao cấp. Samsung đã chính thức đưa Wi-Fi 7 lên toàn bộ dòng Galaxy S25 sắp ra mắt, bao gồm cả phiên bản tiêu chuẩn và Plus. Đây là một bước tiến đáng kể so với thế hệ S24 trước đó, khi chỉ có model Ultra được trang bị công nghệ này. Sự khác biệt so với thế hệ cũ Ở dòng Galaxy S24, Samsung chỉ trang bị Wi-Fi 7 cho phiên bản Ultra, trong khi S24 và S24+ vẫn sử dụng Wi-Fi 6E do giới hạn của chip Exynos 2400/2400e. Việc mở rộng Wi-Fi 7 cho toàn bộ dòng S25 cho thấy Samsung đang nỗ lực đồng bộ hóa trải nghiệm kết nối trên các thiết bị cao cấp của mình. Xu hướng Wi-Fi 7 trên thiết bị Samsung Trong năm 2024, chỉ có một số model cao cấp của Samsung được trang bị Wi-Fi 7, bao gồm: Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Tab S10 Ultra Đáng chú ý, Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 dù sử dụng cùng chip Snapdragon với S24 Ultra nhưng lại không được trang bị Wi-Fi 7, một quyết định chưa được Samsung giải thích rõ. Mặc dù Wi-Fi 7 sẽ có mặt trên cả ba phiên bản của S25, nhưng công nghệ Ultra-wideband (UWB) vẫn chỉ được trang bị trên S25+ và S25 Ultra. Điều này cho thấy Samsung vẫn duy trì một số khác biệt về tính năng kết nối giữa các model. Việc trang bị Wi-Fi 7 cho toàn bộ dòng Galaxy S25 là một bước tiến quan trọng, cho thấy Samsung đang nỗ lực nâng cao trải nghiệm kết nối trên các thiết bị cao cấp của mình. Đây có thể là tiền đề để Wi-Fi 7 trở thành tiêu chuẩn trên các smartphone flagship của Samsung trong năm 2025.