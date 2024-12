Galaxy S25 Ultra cạnh tranh với iPhone 16 Pro bằng bộ nhớ 'khủng'

Galaxy S25 Ultra mà Samsung ra mắt vào đầu năm sau sẽ trang bị bộ nhớ RAM lên đến 16 GB, đủ để người dùng iPhone 16 Pro cũng phải ganh tị. Samsung được cho là sẽ trang bị cho Galaxy S25 Ultra bộ nhớ RAM lên đến 16 GB, một con số cao gấp đôi so với iPhone 16 Pro, vốn chỉ có RAM 8 GB. Thông tin này được cho là dựa trên báo cáo mới nhất trên X, nơi nguồn tin cho biết Galaxy S25 Ultra sẽ có ba biến thể bộ nhớ trong và RAM khác nhau. Các mức RAM và bộ nhớ trong trên Galaxy S25 Ultra Báo cáo cho biết, việc tăng RAM và bộ nhớ trong so với Galaxy S24 Ultra của Galaxy S25 Ultra sẽ giúp tích hợp các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) trên thiết bị của Samsung, sẵn sàng cho các tính năng mới của Galaxy AI. Ba biến thể được xác nhận bao gồm 12/256 GB, 16/512 GB và 16 GB/1 TB. Mặc dù các tùy chọn lưu trữ không phải là điều mới mẻ đối với Samsung nhưng việc tăng RAM lên 16 GB là một điểm đáng chú ý. Chiếc điện thoại Ultra cuối cùng sở hữu RAM 16 GB là Galaxy S21 Ultra, trong khi các mẫu sau đó chỉ có RAM 12 GB. Việc trang bị RAM 16 GB có thể là cần thiết để hỗ trợ các tính năng AI mới, đặc biệt khi Apple đã nâng cấp RAM trên iPhone 16 cơ bản lên mức 8 GB nhằm giúp các tính năng AI có thể hoạt động một cách hiệu quả hơn. Do Galaxy AI có thể sẽ mang đến nhiều tính năng mới cho dòng Galaxy S25 sắp tới nên Apple cần trang bị cho chúng nhiều bộ nhớ RAM hơn. Ngoài các tùy chọn RAM và bộ nhớ lưu trữ, Galaxy S25 Ultra được cho là sẽ giữ nguyên nhiều thông số kỹ thuật so với sản phẩm tiền nhiệm, với điểm nổi bật là chip Snapdragon 8 Elite. Pin và màn hình cũng có thể không có sự thay đổi lớn. Một video bị rò rỉ gần đây cùng với hình ảnh và bản kết xuất cho thấy Samsung đang chuyển từ thiết kế cạnh sắc nét sang các cạnh tròn hơn trên loạt Galaxy S sắp tới. Xét cho cùng, nếu không có nâng cấp đáng kể về phần cứng trên Galaxy S25 series, Samsung có thể sẽ rơi vào tình trạng tương tự như Apple khi cho ra mắt một thế hệ điện thoại không có nhiều cải tiến nổi bật.