Galaxy S24 Ultra tụt giá tới 8,5 triệu đồng, dọn chỗ cho siêu phẩm mới

Samsung chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới, dòng Galaxy S24 Ultra có mức giá khá hấp dẫn khi giảm 8,5 triệu đồng so với thời điểm vừa ra mắt. Có thể nói, động thái dọn kho đón sản phẩm điện thoại mới được Samsung thực hiện từ đầu kỳ mua sắm cuối năm, khi trong danh sách các sản phẩm ưu đãi luôn có tên Galaxy S24 Ultra. Chiếc điện thoại chủ lực của Samsung giờ đây có mức giá mới nhất cho phiên bản bộ nhớ trong 256Gb đang có giá 25,5 triệu đồng, so với thời điểm mới ra mắt, chiếc điện thoại này đã giảm tới 8,5 triệu đồng. Thị trường điện thoại cũ cũng ghi nhận Galaxy S24 Ultra tình trạng qua sử dụng, ngoại hình đẹp đang được bán với mức giá khoảng 22-23 triệu đồng. Theo chia sẻ từ đại điện của chuỗi cửa hàng Samcenter cho biết, mức giá ở thời điểm hiện tại của dòng Galaxy S24 Ultra đang khá tốt qua nhiều chương trình giảm giá và có thể duy trì từ nay cho tới thời điểm sau Tết Nguyên đán. Ngay cả khi Galaxy S25 Ultra ra mắt thì mức giá của dòng điện thoại tiền nhiệm sẽ không giảm quá nhiều nữa. Trong dải sản phẩm Galaxy S24, chia sẻ từ đại điện CellphoneS, Galaxy S24 Ultra đã được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhất trong năm qua. Đặc biệt Galaxy S24 series mở bán tại Việt Nam, hơn 60% khách hàng đã chọn mua phiên bản cao cấp nhất này. Galaxy S24 Ultra hiện đang có mức giá khá hấp dẫn. Việc Galaxy S25 Ultra chưa kịp mở bán trước Tết có thể là một yếu tố tích cực cho Galaxy S24 Ultra. Khi dòng điện thoại này đã ra mắt được 1 năm với chất lượng ổn định, có lợi thế giao ngay tại các đại lý bán lẻ với số lượng dồi dào. Chiếc máy cũng mang đến cấu hình mạnh mẽ trong phân khúc điện thoại giá hơn 20 triệu đồng, khi trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy mạnh mẽ, khung viền Titan thời thượng. Máy sở hữu màn hình 6.8 inch Dynamic AMOLED 2X tần số quét 120Hz, cùng với cụm camera chính 200MP, camera zoom quang học 50MP, camera tele 10MP và camera góc siêu rộng 12MP được đánh giá cao về chất lượng so với những sản phẩm cùng phân khúc vừa ra mắt đến từ các hãng điện thoại đến từ Trung Quốc. Galaxy S24 Ultra thời điểm ra mắt cũng được Samsung quảng bá là chiếc AI Phone đầu tiên của hãng được tích hợp nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Những năm trước đó, Samsung luôn tạo ra cuộc chạy đua giữa những hãng điện thoại vào thời điểm cuối năm, khi cho ra dòng sản phẩm mới để cạnh trah với Apple và Oppo, Xiaomi. Tuy nhiên việc ông lớn đến từ Hàn Quốc không kịp đưa sản phẩm mới đến tay người mua trước Tết Nguyên đán cũng khiến thị trường bị thiếu đi sức nóng. Ở một góc nhìn khác, việc làm này có vẻ là chiến lược mang lại lợi thế cho Samsung, khi ông Nguyễn Lạc Huy - đại điện truyền thông của CellphoneS đưa ra phân tích, "chiến lược này giúp Samsung tránh được sự cạnh tranh truyền thống gay gắt với các thương hiệu khác, vốn thường ra mắt sản phẩm vào cuối năm". Chí Hiếu