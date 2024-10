Gã đạo chích 'khoả thân' khi đột nhập nhà dân ra đầu thú

Lê Quý Nho - gã đạo chích gần như khỏa thân khi trộm tài sản của một gia đình tại Hà Nội, ra đầu thú và khai với công an quá trình gây án. Ngày 22/10, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đội Cảnh sát hình sự vừa vận động Lê Quý Nho (sinh năm 1962, quê Hưng Yên), kẻ đột nhập nhà dân và trộm tài sản trong trạng thái gần như khỏa thân, ra đầu thú. Trước đó 3 tuần, ngày 30/9, Công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng tiếp nhận đơn trình báo của một người ở phố Nguyễn Trung Ngạn về việc kẻ gian đột nhập nhà riêng, trộm tài sản. Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan xác định số tài sản bị mất trộm khoảng hơn 25 triệu đồng. Đáng chú ý, qua trích xuất dữ liệu camera, cơ quan chức năng ghi nhận kẻ đột nhập trộm tài sản trong trạng thái gần như khỏa thân. Camera ghi lại hành vi phạm tội của tên trộm. Sau khi xác định được nghi phạm là Lê Quý Nho, Công an quận Hai Bà Trưng vận động người này đầu thú. Theo lời khai của Nho, do công việc bảo vệ đem lại thu nhập không ổn định, anh ta nảy sinh ý định trộm cắp. Từ khoảng tháng 8/2024, Nho "tăm tia" những nhà dân sơ hở, tìm cơ hội ra tay. Đêm 29/9, sau khi hết ca trực, Nho tới khu vực phố Hàng Chuối - Nguyễn Trung Ngạn rồi leo lên các nóc nhà, tìm cách đột nhập. Lê Quý Nho tại cơ quan công an. Khi phát hiện cửa tum một ngôi nhà tầng 2 không khóa, Nho chui vào. Trước đó, gã đạo chích đã cởi quần áo, chỉ mặc quần lót để thuận tiện di chuyển và dễ tẩu thoát nếu bị phát hiện. Nho lục soát nhà, lấy đi 9 triệu đồng và chiếc điện thoại di động, bỏ lại máy tính xách tay và máy ảnh do khó mang theo. Sau khi gây án, tên trộm về phòng trọ tại phố Quán Thánh, quận Ba Đình rồi trốn về quê Hưng Yên. Đến ngày 21/10, biết bị cơ quan công an phát giác, Nho đi đầu thú.