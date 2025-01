FWB (Friend with Benefits): Lợi và hại của một mối quan hệ không ràng buộc

Vì mưu cầu sự riêng tư cũng như ảnh hưởng bởi áp lực cuộc sống lẫn công việc, mà nhiều người ngày nay muốn tìm kiếm sự tự do trong những mối quan hệ. Chính vì thể FWB (Friend with Benefits) dần trở thành một phần trong lối sống. Vậy thật sự FWB là gì, có phải mối quan hệ này chỉ xoay quanh hai chữ "nhục dục" hay khái niệm của nó vốn rộng hơn thế? Có nhiều ý kiến cho rằng quan hệ tình dục với người mà bạn đang để tâm mà không có nhiều ràng buộc xúc cảm hoặc gắn kết trách nhiệm là điều khá lý tưởng trong cuộc sống quá nhiều bộn bề như ngày nay. Với những người như vậy, mà phần đông là người trẻ tuổi, thì FWB là lựa chọn tốt nhất khi chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều có hai mặt lợi và hại. Hãy cùng phân tích những ưu khuyết điểm của lối sống này. Về mặt cảm xúc Ảnh: wikiwat Khi bắt đầu bước vào mối quan hệ FWB, bạn sẽ luôn có một người “đồng hành trong đêm”. Bạn không cần phải lo sợ sự cô đơn và cảm giác không thỏa mãn trước khi đi ngủ. Bất cứ khi nào bạn có nhu cầu sẽ có người đáp ứng nó và cùng bạn trải qua một đêm thăng hoa. Thế nhưng, có một điều chắc chắn rằng người đó sẽ không để tâm đến tình cảm của bạn, họ dễ dàng thỏa mãn nhu cầu cho bạn về thể chất nhưng không quá chú tâm đến những cảm xúc riêng tư. Người đó không muốn trở thành một “soundboard” lý tưởng cũng như không muốn dành cho bạn sự chú ý mà một mối quan hệ nghiệm túc bắt buộc phải có. Thường thì một mối quan hệ FWB sẽ đổ vỡ nếu một trong hai người dấy lên tình cảm yêu đương mà người kia không đáp lại. Còn ở một kịch bản happy ending thì việc gắn kết với nhau về mặt tâm hồn (chính thức trở thành người yêu) là kết quả đẹp của một quá trình ái ân thể xác. Sự ràng buộc Đối với FWB, bạn không phải lo lắng về những sự ràng buộc có trong mối quan hệ bình thường. Bạn có thể tán tỉnh bất cứ ai bạn muốn mà không cần cảm thấy có lỗi với “partner” (đối tác) của bạn. Đương nhiên nếu như bạn bận rộn, bạn sẽ không cần trích ra thời gian rảnh rỗi để dành ở bên họ nhiều hơn như những người đang yêu nhau. Có thể nói khuyết điểm của mối quan hệ không ràng buộc là bạn phải chịu những cơn ghen tuông không đáng có (điều dễ xảy ra khi một trong hai người vi phạm thoả thuận cơ bản của một mối quan hệ FWB). Về lý hai người sẽ không có lỗi với nhau vì đây là một mối quan hệ dựa trên lợi ích và nhu cầu. Nhưng sau những khoảnh khắc mà hai bạn cùng nhau hưởng thụ, bạn hoặc người ấy có thể sẽ cảm thấy khó chịu và không muốn vì đối phương ở cạnh người khác. Tệ hơn hết là bạn hoặc người ấy sẽ “fall in love” trong mối quan hệ không nghiêm túc này, và kết quả như thế nào thì tôi đã nói như ở trên. Về trách nhiệm Ảnh: storyscfs.blogspot.com Đây là một mối quan hệ tự do và đương nhiên bạn không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho nó. Bạn không cần phải ra mắt gia đình đối phương và không cần gọi điện khi không muốn. Trong đời sẽ có những mối quan hệ không như bạn mong muốn, hoặc có thể bạn sẽ muốn tập trung vào sự nghiệp, hay thay đổi môi trường sống, hoặc là bạn đơn giản chỉ muốn sống độc thân. Hai bạn vẫn có thể hẹn họ đi chơi, xem phim, mua sắm… và mọi chi phí đều chia đôi sòng phẳng và không ai phải chịu trach nhiệm với ai (như những người bạn). Và dĩ nhiên, một phần không thể thiếu trong mối quan hệ này là những đêm bên nhau, FWB có lẽ là một mối quan hệ lý tưởng. Nhưng ở mặt trái, bạn sẽ không thể khiến người ấy trở thành một soundboard những khi buồn cũng như là nơi để giải tỏa sau một ngày tồi tệ. Họ không phải là tri kỷ, và bạn phải học được cách kiềm chế bản thân trong việc bày tỏ cảm xúc không đáng có. Về mặt lợi ích

Ảnh: kenhphunu.com Dĩ nhiên lợi ích chính yếu của mối quan hệ này mang lại thường xoay quanh khía cạnh giường chiếu. Hai thể xác thoả mãn nhau mà không bị ràng buộc về trách nhiệm mang lại sự khoái cảm và giúp cả nam lẫn nữ cải thiện tốt về mặt tinh thần và thể chất. Thế nhưng điều này sẽ làm cho nhiều người do dự khi muốn tiếp cận và bắt đầu một mối quan hệ lâu dài với bạn. Trừ khi bạn giữ bí mật về điều này, nếu không những người khác sẽ cân nhắc và do dự liệu bạn có xứng đáng và trở thành người bạn đời phù hợp hay không. Tệ hơn hết, bạn sẽ bỏ lỡ tình yêu đích thực và cảm thấy hối hận cho việc này. Về mặt tình cảm Như đã đề cập bên trên, bạn – người đó hoặc cả hai đều có thể sẽ rơi vào tình yêu. Khi cả hai thật sự cảm thấy hòa hợp trong ân ái, cả hai sẽ có suy nghĩ biến FWB thành một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Có thể nói đó là tín hiệu tình yêu mà cơ thể gửi đến não bộ về sự kết nối cảm xúc và quyết định từ tâm trí, hai bạn là dành cho nhau. May mắn mà nói FWB sẽ trở thành tiền đề vững chắc cho tình yêu của cả hai. Thật đáng tiếc mà nói rơi vào tình yêu đôi khi cũng là mất mát. Sẽ thật tuyệt nếu cả hai cùng rung động, nhưng sẽ như thế nào khi điều đó chỉ đến từ một phía. Một khi mối quan hệ FWB bị phá vỡ, thứ bạn mất đi không chỉ là một người bạn mà còn phải chìm trong tuyệt vọng một thời gian dài. Bạn sẽ không thiết tha đến những vấn đề về tình cảm mà chỉ cần nhu cầu được thỏa mãn. Sự phán quyết cuối cùng Khi FWB thật sự dẫn đến một mối quan hệ nghiêm túc. Vào thời điểm đưa ra quyết định cuối cùng cho mối quan hệ, có thể hai bạn sẽ lựa chọn ở lại và tìm hiểu nhiều hơn về đối phương. Sau cùng đưa ra một cái kết đẹp khi sự rung động đến từ hai phía và cùng nhau cố gắng xây dựng mối quan hệ dài lâu. Sẽ như thế nào nếu quyết định cuối cùng mang lại sự đau lòng? Bạn sẽ trở thành người cầu xin tình cảm và trở thành một kẻ ngốc. Vì lẽ mối quan hệ nghiêm túc không phải là điều ban đầu mà cả hai hướng tới, và bạn sẽ không đạt được bất kì kết quả tốt đẹp nào nếu lỡ rơi vào tình yêu. Điều đó có thể khiến trái tim bạn tan nát, dẫn đến nỗi sợ hãi mối khi nhắc đến vấn đề tình cảm. Ảnh: favim.com Sau cùng, điều tốt nhất bạn phải làm đừng rơi vào tình yêu với bạn tình, phải học cách phân biệt rõ đâu là tình dục đâu là tình yêu! Nguồn: MXH