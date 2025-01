Foxconn công bố doanh thu kỷ lục nhờ AI

Foxconn, nhà sản xuất điện tử hợp đồng lớn nhất thế giới, đã vượt qua kỳ vọng của các chuyên gia phân tích và ghi nhận doanh thu cao nhất từ trước đến nay trong quý IV năm 2024, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, doanh thu của Foxconn từ việc lắp ráp iPhone cho Apple đã tăng 15,2% so với cùng kỳ, đạt 2,13 nghìn tỷ Đài tệ (tương đương 64,72 tỷ USD). Đây là mức doanh thu cao kỷ lục của công ty trong quý IV. Con số này cũng vượt qua ước tính trước đó là 2,1 nghìn tỷ Đài tệ của LSEG SmartEstimate – một công cụ dự báo có trọng số cao cung cấp bởi các chuyên gia uy tín. Foxconn có một quý IV kinh doanh vượt kỷ lục nhờ vào nhu cầu AI. Ảnh: FT Theo thông báo của Foxconn, nhu cầu mạnh mẽ đối với các máy chủ AI đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong bộ phận sản phẩm điện toán đám mây và mạng của công ty, với các khách hàng lớn như Nvidia – nhà sản xuất chip AI hàng đầu. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm điện tử tiêu dùng thông minh, trong đó có iPhone, Foxconn cho biết mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là "hầu như không thay đổi". Tính riêng tháng 12 vừa qua, doanh thu Foxconn đạt 654,8 tỷ Đài tệ, tăng 42,3% so với tháng 12 năm 2023, trở thành mức cao thứ hai trong lịch sử công ty cho tháng cuối cùng của năm. Foxconn cũng đã đưa ra triển vọng cho quý I năm 2025, dự báo các hoạt động tổng thể sẽ dần bước vào mùa thấp điểm truyền thống. Mặc dù đạt doanh thu kỷ lục trong quý IV năm 2024, công ty cho biết hiệu suất quý I/2025 dự kiến sẽ duy trì ở mức tương tự như mức trung bình của 5 năm qua, với sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu của Foxconn đã có một năm thành công rực rỡ khi tăng 76%, vượt xa mức tăng 28,5% của chỉ số chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) trong cùng kỳ. Foxconn, có tên gọi chính thức là Hon Hai Precision Industry, hiện đang là đối tác sản xuất quan trọng của các gã khổng lồ công nghệ như Apple, Microsoft và Nvidia, và đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu cho các sản phẩm điện tử.