Ford triệu hồi hơn 144.000 xe bán tải do lỗi camera sau đứng hình

Lỗi hiển thị ở camera sau trên dòng bán tải Maverick có thể gây mất an toàn buộc Ford phải phát lệnh triệu hồi ảnh hưởng tới 144.000 xe. Theo Reuters, hãng xe Ford đang phải triệu hồi hơn 144.000 xe bán tải Maverick đời 2022-2024 tại Mỹ. Nguyên nhân được công bố trong báo cáo của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) là do camera lùi gặp sự cố hình ảnh. Cụ thể, báo cáo mô tả rằng hình ảnh hiển thị trên camera chiếu hậu của những chiếc Maverick có thể bị “đóng băng” khi lùi. Sự cố này khiến cho hình ảnh hiển thị trên màn hình bị sai lệch so với vị trí thực của xe và môi trường xung quanh, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Ford lần đầu biết đến sự cố này vào tháng 6/2024, sau đó họ đã tiến hành các thử nghiệm trên toàn bộ hệ thống xe. Qua đây, hãng phát hiện ra một lỗi rò rỉ bộ nhớ trong phần mềm có thể khiến hình ảnh trên màn hình camera lùi bị đứng. Ngoài ra, Ford cũng phát hiện thêm bốn lỗ hổng khác có thể khiến hình ảnh camera lùi không hiển thị hoặc bị trễ. Hãng xe Mỹ cho biết đã nhận về 4 yêu cầu bảo hành, 22 khiếu nại và hai vụ tai nạn liên quan đến vấn đề này, nhưng may mắn chưa ghi nhận bất kỳ thương tích nào. Do là lỗi phần mềm nên giải pháp khắc phục cũng rất đơn giản đó là thông qua bản cập nhật. Tuy nhiên, quá trình này không thể thực hiện trực tuyến mà buộc chủ xe phải mang phương tiện tới đại lý. Thông báo triệu hồi sẽ được gửi tới cho khách hàng từ ngày 30/9. Đây không phải là lần đầu tiên Ford thu hồi Maverick trong thời gian gần đây. Trước đó vào tháng 5, hãng xe Mỹ đã phải phát lệnh triệu hồi hơn 8.300 chiếc Maverick do lỗi phần mềm có thể khiến xe tự về số N trên đường. Tính trong 6 tháng đầu năm 2024, Ford đang tạm thời đang là nhà sản xuất ô tô phải triệu hồi xe nhiều nhất tại Mỹ, cả về số lượng phương tiện lẫn đợt triệu hồi. Cụ thể, Ford và hãng xe con Lincoln đã phải thực hiện tới 31 đợt triệu hồi, ảnh hưởng đến gần 3,7 triệu ô tô tại nước này. Lê Tuấn