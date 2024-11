Ford tạm dừng sản xuất F-150 Lightning tới năm sau do nhu cầu xe điện thấp

Dù doanh số năm 2024 tại Bắc Mỹ cao hơn so với năm 2023, nhưng vẫn không đủ để Ford duy trì sản xuất liên tục mẫu F-150 Lightning. Ford sẽ tạm thời dừng sản xuất mẫu F-150 Lightning trong bối cảnh nhu cầu xe điện chững lại đang làm khó nhiều nhà sản xuất ô tô. Dây chuyền sản xuất mẫu F-150 Lightning tại nhà máy Rouge của Ford ở Michigan (Mỹ) sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 15/11 năm nay đến 6/1 năm sau, theo trang Auto News. Thời gian này bao gồm một tuần nghỉ lễ thường lệ của Ford vào dịp cuối năm, nhưng vẫn là một nốt trầm đối với mẫu xe bán tải được kỳ vọng là một trong những ngôi sao của Ford. Quyết định này của Ford có thể gây bất ngờ nếu bạn theo sát thông tin về mẫu F-150 Lightning từ đầu năm đến nay. Doanh số của mẫu xe bán tải điện này trong 9 tháng đầu năm đã tăng 86% so với cùng kỳ 2023, dù mọi việc không hoàn toàn suôn sẻ. Dây chuyền sản xuất mẫu F-150 Lightning tại Michigan, Mỹ (Ảnh: Carscoops). Hồi đầu năm nay, Ford đã buộc phải hạ dự báo doanh số và cắt giảm việc làm tại nhà máy Rouge khi giảm sản xuất xe F-150 Lightning từ 2 ca xuống còn 1 ca. Và đối thủ Tesla Cybertruck đã dễ dàng truất ngôi vương của F-150 ở phân khúc xe bán tải chạy điện. Trong quý III, Tesla bán được 16.692 chiếc Cybertruck, còn Ford bán được 7.162 chiếc Lightning. Ford không tiết lộ thông số tồn kho của F-150 Lightning, nhưng việc hãng phải tạm dừng sản xuất mẫu xe bán tải điện này một thời gian cho thấy lượng hàng tồn kho chắc chắn không ít, cần giải phóng bớt trước khi tiếp tục bổ sung thêm. Lượng tồn kho của mẫu F-150 nói chung, bao gồm cả các bản động cơ đốt trong, là 100 ngày, theo trang Cox Automotive. Và để tránh rơi vào tình trạng giống các mẫu xe điện khác sau một vài năm ra mắt, hồi tháng 8, Ford cho biết sẽ hoãn ra mắt một mẫu xe bán tải điện cỡ lớn khác và hủy bỏ dự án SUV thuần điện 3 hàng ghế. Thay vào đó, hãng sẽ tập trung vào phát triển các mẫu xe cỡ nhỏ hơn và xe hybrid. Sự chững lại của thị trường xe điện đã khiến nhiều nhà sản xuất ô tô lâm vào khó khăn, và Ford không phải hãng duy nhất buộc phải tạm dừng sản xuất để cân đối lại. Fiat hồi tháng 9 đã thông báo tạm dừng sản xuất mẫu xe điện 500e tại Italy trong một tháng, nhưng gần đây đã kéo dài thời gian tạm dừng sản xuất thêm 3 tuần do doanh số vẫn không cải thiện. May mắn là Ford không "bỏ hết trứng vào một giỏ xe điện" và trong danh mục sản phẩm vẫn có những xe bán tải động cơ đốt trong để phục vụ thị trường. Ngược lại, Fiat đã khai tử xe 500 động cơ đốt trong và giờ đây buộc phải hiệu chỉnh lại mẫu xe điện để lắp hệ thống hybrid, việc sẽ mất vài năm.