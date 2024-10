Forbes tiết lộ 10 nhóm nhạc K-Pop kiếm nhiều tiền nhất trên Youtube

Trang Forbes Hàn vừa công bố Top 10 kênh YouTube quyền lực nhất tại Hàn Quốc dựa trên thu nhập mà kênh này mang lại cho chủ sở hữu. Không nằm ngoài dự đoán, những cái tên như BLACKPINK, BTS, SEVENTEEN đều chiếm vị trí cao. BLACKPINK - Doanh thu: 129,4 tỷ won (khoảng 98,4 triệu USD) Theo Forbes, BLACKPINK đứng ở vị trí thứ nhất trong danh sách, là nhóm nhạc nữ toàn cầu, là thế hệ kế thừa xuất sắc của Fifth Harmony, Destiny's Child và Spice Girls, đồng thời là siêu sao toàn cầu. Tạp chí này cũng khẳng định BLACKPINK là nhóm nhạc quyền lực nhất trên YouTube. Được mệnh danh là "nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới", BLACKPINK là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thành công nhất trên trường quốc tế. Họ là nghệ sĩ nữ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ, đạt vị trí thứ 13 với bài hát Ice Cream (2020) và trên Billboard 200, đạt vị trí quán quân với album phòng thu thứ hai Born Pink (2022), đây là album bán chạy nhất mọi thời đại của một nghệ sĩ nữ ở Hàn Quốc và là album đầu tiên bán được hơn hai triệu bản. (G)I-DLE - Doanh thu: 86 tỷ won (khoảng 61,4 triệu USD) Đây là một điều mới lạ đối với K-pop vì (G)I-DLE chỉ trở nên phổ biến hơn trên nền tảng này trong những năm gần đây. Forbes cho rằng (G)I-DLE đã trở nên lan truyền nhờ các bài hát hấp dẫn và các video ngắn (video ngắn trên YouTube) tạo nên xu hướng. Nhóm hiện có 5 thành viên gồm Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi, và Shuhua sau khi Soojin chính thức rời nhóm vì scandal. Nhóm chính thức ra mắt ngày 2 tháng 5 năm 2018 với mini-album đầu tay I am và ca khúc chủ đề "Latata". Một năm sau, nhóm ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào ngày 31 tháng 7 năm 2019, dưới trướng Cube Entertainment với mini-album Latata. BTS – Doanh thu: 82,3 tỷ won (khoảng 61,4 triệu USD) Các nhà phê bình công nhận sức mạnh của BTS trên cả hai nền tảng nghe nhìn lớn nhất thế giới. Tạp chí này cũng vinh danh BTS là nghệ sĩ K-pop quyền lực nhất và là nghệ sĩ số một trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Mặc dù không có sự trở lại trong hai năm, BTS vẫn được xếp hạng trong TOP 3 nghệ sĩ quyền lực nhất trên YouTube của Forbes. Nhóm bao gồm 7 thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook, họ đều là những người tham gia đồng sáng tác và sản xuất phần lớn các sản phẩm âm nhạc của họ. BTS ra mắt vào năm 2013 với album đĩa đơn 2 Cool 4 Skool. Họ lần lượt phát hành album phòng thu tiếng Hàn đầu tiên Dark & Wild và album phòng thu tiếng Nhật Wake Up vào năm 2014. Album phòng thu tiếng Hàn thứ hai Wings (2016) là album đầu tiên của nhóm bán được 1 triệu bản tại Hàn Quốc. NewJeans – Doanh thu: 68,3 tỷ won (khoảng 51 triệu USD) Forbes lưu ý rằng NewJeans là một luồng gió mới trong K-pop, thu hút sự chú ý đáng kể thông qua các video trên YouTube của họ. Họ là nhóm nhạc trẻ nhất trong danh sách này. NewJeans là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi ADOR. Nhóm bao gồm 5 thành viên: Minji, Hanni, Danielle, Haerin và Hyein. Nhóm phát hành đĩa đơn đầu tay "Attention" vào ngày 22 tháng 7 năm 2022 trước khi ra mắt chính thức và phát hành đĩa mở rộng cùng tên vào ngày 1 tháng 8 năm 2022. SEVENTEEN – Doanh thu: 62,4 tỷ won (khoảng 46,5 triệu USD) Sự bùng nổ truyền thông của SEVENTEEN qua nhiều màn trình diễn khác nhau đã giúp nhóm nổi lên nhanh chóng trên nền tảng truyền thông xã hội này. Đặc biệt, SEVENTEEN thu hút khán giả thông qua các màn trình diễn tại các lễ hội lớn, khiến họ trở nên nổi tiếng hơn trên YouTube. SEVENTEEN, hay còn được viết tắt là SVT là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 13 thành viên được thành lập bởi Pledis Entertainment. Nhóm ra mắt vào ngày 26 tháng 5 năm 2015. Nhóm bao gồm 13 thành viên được chia thành ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm có một lĩnh vực chuyên môn khác nhau: Hip-Hop Team (S.Coups, Wonwoo, Mingyu, Vernon), Vocal Team (Woozi, Jeonghan, Joshua, DK, Seungkwan) và Performance Team (Hoshi, Jun, The8, Dino). Aespa - Doanh thu: 51,4 tỷ won (khoảng 38,3 triệu USD) Nhóm nhạc SM duy nhất lọt vào danh sách, aespa đã trở nên nổi tiếng ngay từ khi ra mắt và tạo ra nhiều nội dung lan truyền trên YouTube. Forbes coi aespa là một nhóm nhạc nữ có cá tính riêng biệt. Aespa là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được SM Entertainment thành lập và quản lý vào năm 2020, bao gồm bốn thành viên Karina, Giselle, Winter và Ningning. Nhóm ra mắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 với đĩa đơn đầu tay "Black Mamba". ENHYPEN - Doanh thu: 30,1 tỷ won (khoảng 22,4 triệu USD) Tạp chí uy tín này tin rằng việc ENHYPEN lọt vào bảng xếp hạng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Sự xuất hiện và những video âm nhạc được trau chuốt của họ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng. ENHYPEN là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập bởi Belift Lab, một liên doanh giữa CJ ENM và Hybe Corporation. Được thành lập thông qua chương trình sống còn I-Land năm 2020, nhóm bao gồm 7 thành viên Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon và Ni-ki. Enhypen ra mắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2020, với mini album đầu tay Border: Day One Given-Taken IVE – Doanh thu: 24,9 tỷ won (khoảng 18,5 triệu USD) IVE không chỉ đáp ứng nhu cầu âm nhạc của khán giả mà còn biết cách làm mới mình qua mỗi lần trở lại. Nhóm đã tạo nên nhiều cuộc thảo luận tích cực trên YouTube. IVE là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi Starship Entertainment. Nhóm bao gồm 6 thành viên: Gaeul, Yujin, Rei, Wonyoung, Liz và Leeseo. Nhóm chính thức ra mắt công chúng ngày 1 tháng 12 năm 2021 với album đĩa đơn đầu tay Eleven. LE SSERAFIM – Doanh thu: 22,7 tỷ won (khoảng 16,9 triệu USD) Nhóm đã chứng minh khả năng của mình trên nền tảng này thông qua các video âm nhạc độc đáo và sáng tạo. LE SSERAFIM là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng trên YouTube. LE SSERAFIM là một nhóm nhạc nữ thần tượng Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi Source Music, một công ty con của Hybe; bao gồm 5 thành viên: Sakura, Kim Chae-won, Huh Yun-jin, Kazuha và Hong Eun-chae. Đội hình ban đầu của LE SSERAFIM bao gồm 6 thành viên, tuy nhiên vào ngày 20 tháng 7 năm 2022, công ty quản lý thông báo thành viên Kim Ga-ram đã bị chấm dứt hợp đồng độc quyền và rời nhóm do cáo buộc bạo lực học đường. LE SSERAFIM chính thức ra mắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2022 với mini-album đầu tay Fearless. IU - Doanh thu: 22 tỷ won (khoảng 16,4 triệu USD) Nghệ sĩ solo duy nhất lọt TOP 10 của Forbes. Mặc dù là nghệ sĩ trong nước, IU từ lâu đã là một trong những cái tên thu hút nhất trên YouTube. Cô cũng nổi tiếng trên các kênh YouTube quốc tế. Lee Ji-eun (thường được biết đến với nghệ danh IU), là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên người Hàn Quốc. Cái tên "IU" là sự kết hợp giữa 'I' và 'you', có nghĩa là "bạn và tôi hòa hợp với nhau thông qua âm nhạc. Kể từ khi ra mắt vào năm 2008, IU đã nhận được hơn 200 đề cử, trong số đó có hơn 100 lần chiến thắng. Cô đã giành được 18 giải Melon Music Awards, 12 Gaon Chart Music Awards, 5 Korean Music Awards, 11 Mnet Asian Music Awards, 5 Seoul Music Awards và 5 Golden Disc Awards. Nữ ca sĩ cũng đã giành được một số giải thưởng với tư cách là một diễn viên, giành được danh hiệu "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải phim truyền hình KBS 2014 cho màn thể hiện xuất sắc của cô trong You're the Best, Lee Soon-shin. IU nhận được mười giải Daesang, còn được gọi là giải thưởng lớn, tại nhiều lễ trao giải khác nhau. Bao gồm năm giải Daesang từ Melon Music Awards và ba từ Golden Disk Awards. Daesang là giải thưởng quan trọng nhất được trao trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Năm 2012, IU được xếp vào danh sách người nổi tiếng quyền lực của Forbes Hàn Quốc, kể từ đó cô đã 5 lần được xứng danh. Ngoài ra, IU đã được vinh danh tại Lễ trao giải Văn hóa & Nghệ thuật Pop 2015, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức, vì tầm ảnh hưởng và thành công của cô trong ngành công nghiệp âm nhạc. Theo VOV