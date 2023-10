Festival Chí Linh - Hải Dương: Các điểm văn hóa, lịch sử thu hút du khách

Ông Hoàng Quốc Thưởng - Bí thư Thành ủy thành phố Chí Linh, Hải Dương cho biết, trong những ngày diễn ra sự kiện, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo phối hợp đồng bộ giữa công tác tuyên truyền, quảng bá với công tác nội dung, hậu cần và các phương án đảm bảo an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, các chương trình: Đêm hội trăng rằm: Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chí Linh - Hải Dương; chương trình Carnaval: Lung linh sắc màu tuổi thơ; tham gia biểu diễn đường phố với 21 xe mô hình lớn trình diễn 12 con giáp; các hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian như nặn tò he, in tranh dân gian, làm đèn ông sao, kéo co, bịt mắt đập niêu… cũng là điểm đến của nhiều người dân", ông Thưởng chia sẻ.

Đông đảo du khách đã tới tham quan tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa của địa phương nhân dịp Festival (Ảnh: Bùi Tú).

Thông qua chuỗi sự kiện, Festival sẽ là nền móng khởi đầu quan trọng để thành phố Chí Linh và tỉnh Hải Dương có bước phát triển mới về dịch vụ du lịch. Đồng thời, đây là tiền đề để thu hút các nhà đầu tư, làm thay đổi diện mạo ngành Du lịch cả về chất và lượng, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Chí Linh và tỉnh Hải Dương.

Ban Tổ chức mong muốn, sự kiện này sẽ được tổ chức thường niên để Festival trở thành thương hiệu của thành phố Chí Linh. Địa phương cũng đang phối hợp với ngành Văn hóa để tham mưu cho 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) xem xét công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc - Vĩnh Nghiêm là Di sản văn hóa thế giới.