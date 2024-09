Fed sẽ hạ lãi suất bao nhiêu?

Cuộc khảo sát gần đây của CNBC cho thấy, giới chuyên gia kỳ vọng mức cắt giảm lãi suất của Fed sẽ thấp hơn mong đợi của thị trường. Trong tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có cuộc họp quan trọng quyết định lãi suất, dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến bức tranh tài chính toàn cầu. Sau khi tăng lãi suất vào tháng 3/2022, Fed có thêm 10 đợt tăng lãi suất nữa, kết thúc vào tháng 7/2023. Khi đó, lãi suất chính của Fed cao hơn 5 điểm phần trăm so với lúc bắt đầu. Theo khảo sát của CNBC, hầu hết chuyên gia - 84% trong số 27 người được hỏi, gồm các nhà kinh tế và quản lý quỹ - dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Chỉ 16% kỳ vọng mức cắt giảm lớn hơn là 0,5 điểm phần trăm. Điều này trái ngược với mức phản ánh của thị trường tương lai Fed, khi các nhà đầu tư dự đoán 65% khả năng cắt giảm 0,5 điểm. Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: Politico) Trong tương lai gần, giới chuyên gia dự báo lãi suất của Fed là 4,6% vào cuối năm nay và 3,7% vào cuối năm 2025. Để so sánh, thị trường tương lai dự đoán lãi suất sẽ thấp hơn, ở mức 4,1% trong năm nay và 2,8% vào năm 2025. Chuyên gia John Donaldson từ Haverford Trust Co. tin rằng kỳ vọng của thị trường về việc Fed thực hiện 8 lần cắt giảm lãi suất trong 6 cuộc họp là quá cao. Cuộc khảo sát chỉ ra sự bất đồng ý kiến về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm hay 0,5 điểm phần trăm. Điều này tạo ra mức độ không chắc chắn cao hơn bình thường, đặc biệt là khi Fed thường xuyên đưa ra tín hiệu rõ ràng về các kế hoạch của họ. Nền kinh tế "hạ cánh mềm" Sự khác biệt có thể là do những người trả lời khảo sát lạc quan hơn về nền kinh tế nói chung với thị trường tương lai và tin tưởng rằng Fed có thời gian để cắt giảm lãi suất dần dần. 74% số chuyên gia cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 diễn ra kịp thời để bảo toàn một cuộc hạ cánh mềm, chỉ có 15% cho biết là quá muộn. John Donaldson xác nhận điều này, theo CNBC. Nhìn chung, khả năng hạ cánh mềm là 53%, tương đương với mức dự báo kể từ tháng 3, trong khi khả năng suy thoái tăng lên 36%, cao hơn 5 điểm so với mức thấp gần đây vào tháng 6, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 50% diễn ra trong phần lớn năm 2022 và 2023. Triển vọng tăng trưởng vẫn ở mức 2% trong năm nay và giảm xuống còn 1,7% trong năm 2025, thấp hơn so với khảo sát tháng 7, nhưng vẫn ở mức kỳ vọng chứ không phải suy thoái. Michael Englund từ Action Economics nhận định: "Nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ​​vào năm 2024 và Fed có thời gian để hạ lãi suất ở tốc độ vừa phải". Guy LeBas, chiến lược gia trưởng về thu nhập cố định tại Janney Montgomery Scott, viết: "Mặc dù có những rủi ro kinh tế trong tương lai, đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của Fed sẽ gần với xu hướng 'điều chỉnh giữa chu kỳ' tương tự năm 1995, 1997 và 2019, hơn là xu hướng suy thoái cuối chu kỳ". Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng Fed đủ thời gian cho cuộc hạ cánh mềm. Diane Swonk, nhà kinh tế trưởng tại KPMG U.S. cho biết: "Di sản của Powell phụ thuộc vào việc ông ấy hạ cánh nhẹ nhàng ra sao sau khi để quá muộn mới tăng lãi suất vào năm 2021". Neil Dutta của Renaissance Macro Research bác bỏ nhận định rằng việc cắt giảm nửa điểm là do triển vọng tiêu cực của thị trường, rằng có những rủi ro thực sự nếu Fed chỉ giảm 0,25 điểm. Theo dự báo trung bình, S&P 500 chứng kiến ​​mức tăng trong năm nay và sẽ giảm xuống còn 5.546 vào cuối năm, thấp hơn một chút so với mức hiện tại. Dự báo trung bình đưa S&P lên mức 5.806 vào cuối năm sau hoặc chỉ tăng 3% từ mức hiện tại. Thạch Anh(Nguồn: CNBC)