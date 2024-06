Fed giữ lãi suất cao nhất 23 năm: Giá vàng, tỷ giá sẽ ra sao?

Như vậy, thông điệp chính của Fed là lạm phát vẫn còn cao và Fed cần duy trì lập trường chính sách thắt chặt thêm một thời gian nữa.

Động thái này lập tức chặn đà giảm của đồng USD trong phiên giao dịch rạng sáng 13/6 (giờ Việt Nam), đồng thời giảm bớt sự hưng phấn trên thị trường vàng.

Trước đó, đầu phiên giao dịch 12/6 trên thị trường New York - Mỹ (đêm 12/6 giờ Việt Nam), đồng USD lao dốc và giá vàng tăng mạnh sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5 hạ nhiệt nhanh hơn so với dự báo.

Cụ thể, chỉ số CPI của Mỹ không biến động trong tháng 5 sau khi tăng 0,3% trong tháng 4. Các nhà kinh tế trước đó cho rằng mức tăng CPI trong tháng 5 là 0,1%.

So với cùng kỳ, CPI tháng 5 tăng 3,3%, vẫn còn cao so với mục tiêu 2% của Fed. Tuy nhiên, nó khiến giới đầu tư bớt lo lắng về khả năng giá cả lạm phát leo thang trở lại. Mức 3,3% cũng thấp hơn nhiều so với 6,5% hồi cuối năm 2022 và 9,1% hồi tháng 6/2022. Trong tháng 5, lạm phát lõi của Mỹ (loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2%, thấp hơn so với mức dự báo 0,3%.

Theo nhiều dự báo trước đó, với dự kiến 2-3 lần hạ lãi suất trong năm 2024 của Fed, giá vàng giao ngay sẽ đạt mức 2.400-2.500 USD/ounce, thậm chí có thể lên 3.000 USD/ounce (tương đương 92 triệu đồng/lượng).