Fed giảm lãi suất, chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên tăng

Cùng chung xu hướng với thị trường thế giới, chứng khoán Việt Nam tăng điểm ngay khi mở cửa phiên giao dịch. Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh: H.Chung/TTXVN Động thái tăng điểm của thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.



Thời điểm 9 giờ 28 phút, VN-Index tăng gần 3 điểm, số mã tăng cũng áp đảo với 191 cổ phiếu, trong khi số cổ phiếu giảm là 70 mã. HNX-Index tăng nhẹ 0,5 điểm, số mã tăng là 53, mã giảm là 28 mã. Các nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, dầu khí, bán lẻ, ngân hàng… diễn biến tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế.



Trước khi có thông tin hạ lãi suất từ Fed, thị trường chứng khoán đã tăng 2 phiên liên tiếp với thanh khoản đi lên (phiên 17/9 và 18/9). Lý giải về sự hồi phục của thị thị trường chứng khoán trong những phiên gần đây, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối Khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, hai ngày thứ Năm (19/9) và thứ Sáu (20/9) sẽ có nhiều sự kiện quan trọng, có thể thị trường đang phản ứng trước những thông tin này.



Theo ông Minh, có 2 nguyên nhân chính giúp thị trường đi lên đó là Fed sẽ giảm lãi suất và rất nhiều cổ phiếu đã giảm rất mạnh giai đoạn vừa qua, bị rơi vào trạng thái quá bán, mức định giá hấp dẫn hơn.



Giai đoạn vừa qua, mức P/E (chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu và thu nhập trên một cổ phiếu) về mức xấp xỉ 13,5 lần và P/E dự phóng cho cả năm 2024 ở mức 12 lần. “Có thể thấy rằng thị trường đã bị chiết khấu, do đó mức định giá đang hấp dẫn trở lại”, ông Minh nói.



Chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định, việc Fed hạ lãi suất trong ngắn hạn có nhiều tác động tích cực đến nền kinh tế và chứng khoán Việt Nam hơn là các tác động tiêu cực. Diễn biến của VN-Index sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ sức mạnh nội tại của nền kinh tế trong nước, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của Việt Nam.



Tuy nhiên, do độ mở của nền kinh tế Việt Nam và với vị thế ảnh hưởng quan trọng của nền kinh tế Mỹ đối với kinh tế toàn cầu nói chung và quan hệ kinh tế Việt Mỹ nói riêng, các hành động cụ thể từ chính sách nới lỏng của Fed và kịch bản hạ cánh cứng hay hạ cánh mềm cho nền kinh tế Mỹ diễn ra sẽ có tác động không nhỏ đến Việt Nam. Nhà đầu tư cần tiếp tục theo sát diễn biến để có những đánh giá và dự báo kịp thời, ABS khuyến nghị.



Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều tăng điểm trong phiên giao dịch 18/9 sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm.



Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,36%, lên 41.755,91 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,47%, lên 5.661,29 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,77% lên 17.764,34 điểm.



Theo nhà kinh tế trưởng Brian Jacobsen của công ty dịch vụ tư vấn và quản lý tài sản Annex Wealth Management ở Menomonee Falls, Wisconsin (Mỹ), Fed đã đưa ra một tín hiệu mạnh mẽ khi cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm và dự kiến sẽ cắt giảm thêm 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm nay.