FBI cảnh báo làn sóng hack điện thoại quy mô lớn

FBI cảnh báo tin tặc đang có khả năng chặn và đánh cắp nội dung tin nhắn giữa iPhone và Android, đe dọa nghiêm trọng thông tin cá nhân người dùng. FBI vừa phát đi cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ bảo mật trong việc nhắn tin giữa điện thoại Apple và Android. Theo cơ quan này, tin tặc đang có khả năng chặn và đánh cắp nội dung trao đổi giữa các thiết bị, gây nguy hiểm cho thông tin cá nhân của người dùng. Trước tình hình này, Jeff Greene, trợ lý giám đốc an ninh mạng của Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA), khuyến nghị người dùng chuyển sang các ứng dụng nhắn tin có tính năng mã hóa như WhatsApp. Ông nhấn mạnh: "Hãy sử dụng các phương thức liên lạc đã được mã hóa khi có thể. Ngay cả khi tin tặc chặn được dữ liệu đã mã hóa, chúng cũng không thể đọc được nội dung." Cảnh báo này được FBI đưa ra trong bối cảnh xuất hiện chiến dịch gián điệp mạng quy mô lớn "Salt Typhoon" từ đầu năm. Theo điều tra, tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập nhiều mạng viễn thông toàn cầu, thu thập thông tin về thời gian, người tham gia và thậm chí cả nội dung cuộc gọi, tin nhắn. FBI vẫn đang điều tra để xác định chính xác quy mô thiệt hại và mức độ truy cập của tin tặc vào dữ liệu nhạy cảm. Theo The Mirror, các ứng dụng nhắn tin mã hóa đang trở thành lá chắn quan trọng trước các mối đe dọa này. Chúng bảo vệ người dùng bằng cách chuyển đổi nội dung liên lạc thành dạng không thể giải mã, ngăn chặn truy cập trái phép. "Mã hóa là người bạn đáng tin cậy," Greene nhấn mạnh. "Chúng ta cần xem xét tác động lâu dài và có biện pháp bảo vệ mạng lưới phù hợp." Mối đe dọa này càng trở nên nghiêm trọng sau các vụ tấn công gần đây. Tháng 9, FBI đã ngăn chặn một chiến dịch phát tán phần mềm độc hại trên hơn 200.000 thiết bị gia đình như camera, máy ghi hình và bộ định tuyến. Sự việc này một lần nữa nhấn mạnh nguy cơ ngày càng tăng của các cuộc tấn công vào hệ thống viễn thông và sự cần thiết phải nâng cao bảo mật. Phía Trung Quốc liên tục phủ nhận các cáo buộc về gián điệp mạng. Liu Pengyu, phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC, cho rằng đây là "thông tin sai lệch" và khẳng định: "Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối và đấu tranh chống lại mọi hình thức tấn công mạng."