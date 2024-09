FAVIJA trao 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi)

Sáng 18/9, tại trụ sở Uỷ ban TƯ MTTQ VN, ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi). Số tiền được quyên góp bởi các thành viên, các hội, chi hội trực thuộc FAVIJA. Trong đó có sự đóng góp từ các thành viên CLB Karate-do và quyên góp tại chỗ của 2 giải bóng đá do FAVIJA vừa tổ chức ngày 15/9 tại khu vực Chubu và Kyushu của Nhật Bản. Được biết, từ ngày 19 đến ngày 21/9, các thành viên FAVIJA, một số doanh nghiệp, doanh nhân có liên quan tới Nhật Bản sẽ tổ chức chuyến đi hỗ trợ trực tiếp tại một số bản làng thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi). Ông Đỗ Quang Ba cho biết, chuyến đi hỗ trợ trực tiếp tại một số bản làng thuộc huyện Bảo Yên (Lào Cai) lần này sẽ do các thành viên tham gia đoàn tự quyên góp. Đoàn thiện nguyện FAVIJA đã chuẩn bị 200 suất quà bao gồm thực phẩm như: gạo, dầu ăn, bột canh... các nhu yếu phẩm sinh hoạt như: xà bông, sữa rửa mặt... và tiền mặt. Trị giá mỗi suất quà khoảng 600 nghìn VNĐ.