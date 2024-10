Fan Việt hời hợt với đêm nhạc ở sân Mỹ Đình

Hai đêm nhạc quy tụ dàn sao Kpop ấn định ngày tổ chức ở sân Mỹ Đình, Hà Nội tháng 11 nhưng không nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Khán giả có nhiều lý do e dè khi quyết định bỏ tiền vào đêm nhạc này. Đại nhạc hội Kpop đã không còn hấp dẫn? Hai đêm đại nhạc hội Kpop thông báo tổ chức vào hai ngày cuối tuần 16-17/11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nhưng không còn khiến khán giả hào hứng, dù đây là lúc thị trường concert tại Việt Nam đang rất sôi động. Dàn nghệ sĩ Hàn Quốc tham dự được chia làm hai ngày. Ngày đầu có Super Junior D&E (Donghae và Eunhyuk), Super Junior L.S.S (LeeTeuk, Shindong, Siwon), ngày còn lại có sự hiện diện của nhóm nhạc Apink, The New Six, Highlight, ONF, TripleS, ca sĩ Hyolyn, Hwasa và Onew.

Chưa có bất kỳ hạng vé nào được bán hết tại 2 đêm đại nhạc hội Kpop tổ chức ngày 16-17/11 tại sân Mỹ Đình. Ảnh: CMH. BTC tự tin thông báo đại nhạc hội tổ chức bởi các đạo diễn hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc/sự kiện Hàn Quốc. Địa điểm đầu là Việt Nam, sau đó sẽ là các nước châu Á cùng các quốc gia khác trên thế giới. Giá vé cho hai đêm nhạc ở Mỹ Đình được chia thành 5 mức vé, rẻ nhất là 800.000 đồng, đắt nhất là 4.500.000 đồng. Thông qua bán vé từ 30/10 thông qua bên thứ ba là Ticketbox, nhưng tình hình không mấy khả quan bởi chưa có bất kỳ hạng vé nào sold out (bán hết) ở cả hai đêm nhạc. Lý do người hâm mộ dè chừng Khán giả tỏ ra không mấy mặn mà với đại nhạc hội dù tổ chức ở sân có sức chứa 40.000 chỗ là Mỹ Đình. Nghệ sĩ gần nhất có khả năng lấp đầy sân Mỹ Đình là BlackPink với 2 đêm concert Born Pink hút 67.000 khán giả. Việc BTC thông báo gấp rút ngày tổ chức sự kiện khiến nhiều người lo ngại sẽ không bán hết được vé. Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng để lôi kéo người xem là tên tuổi dàn sao lại chưa đủ hấp dẫn. Những nghệ sĩ BTC thông báo sẽ diễn ở Việt Nam hầu hết đều là thần tượng thế hệ 2, không còn sức nóng. Một số là tân binh mới ra mắt, không có nhiều fan ở thị trường Việt Nam. Điều khiến khán giả e dè hơn hết là mức độ uy tín của BTC. Fanpage của BTC mới được tạo từ hôm 22/10, trong khi chưa đầy một tháng nữa diễn ra đại nhạc hội.

Dàn nghệ sĩ Kpop đến Việt Nam đã qua thời đỉnh cao, số khác là tân binh không nổi bật. Gần một năm trước, khán giả Thủ đô phải “ngã ngửa” vì cú lừa phút chót của đại nhạc hội K-pop Open Air #2 cũng diễn ra ở sân Mỹ Đình, đứng sau là BOM Entertainment. Thậm chí BTC đã dựng xong sân khấu nhưng phải hủy bất ngờ, cách thời điểm diễn ra chương trình đúng một ngày. Lý do hủy đêm nhạc vì BTC chưa thể đảm bảo và đáp ứng được hết các yêu cầu mà công ty đã báo cáo với TP Hà Nội cũng như kế hoạch đã thông báo đến khán giả như ban đầu. Rất nhiều fan đã đặt vé máy bay, khách sạn… chuẩn bị sẵn sàng “đu” idol và rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”. Suốt nhiều tháng sau đó, BTC chậm trễ trong việc hoàn tiền vé, nhiều fan “mất trắng” vì sự tắc trách từ đơn vị tổ chức. Năm 2019 tại sân Mỹ Đình, Daebak Concert in Vietnam 2019 có Momoland, Ji Chang Wook cũng bất ngờ bị hủy mà không nói rõ lý do. Những vết đen về các đêm nhạc Kpop ở sân Mỹ Đình trong quá khứ khiến người hâm mộ cảnh giác cao. Nhiều khán giả nhận xét cách thức truyền thông 2 đêm nhạc sắp tới ở Hà Nội khiến họ nhớ đến ồn ào cách đây một năm trước. “Kịch bản một năm trước ở Mỹ Đình tôi vẫn không quên. Chờ idol đến sân bay Nội Bài, lên sân khấu diễn tập rồi mua vé vẫn chưa muộn”, “Khi nào thần tượng xuất hiện ở sân bay Incheon và đặt chân ở Nội Bài tôi mới tin”… nhiều khán giả bình luận. Trước nghi vấn của khán giả, BTC 2 đêm nhạc Kpop ở Mỹ Đình lên tiếng đính chính không có bất kỳ liên quan nào đến nhà tổ chức, các sự kiện trước đây của đơn vị đang được người hâm mộ nhắc đến. Theo Tiền Phong