Fan phân tâm trước nụ hôn của Rosé (BlackPink)

Nụ hôn giữa Rosé và nam người mẫu Evan Mock trong MV “Toxic Till The End” tuy chớp nhoáng nhưng đủ gây náo động. Mạng xã hội ngập tràn những bình luận sử dụng biểu tượng cảm xúc sửng sốt hoặc bị sốc. Ngày 6/12, bên cạnh album solo đầu tay Rosie, với tổng cộng 12 ca khúc, Rosé phát hành MV cho ca khúc chủ đề Toxic Till The End. MV do Ramez Silyan đạo diễn, có sự tham gia của Rosé và người mẫu/diễn viên người Mỹ Evan Mock. Nội dung video kể về cặp nam - nữ trẻ tuổi sống trong mối quan hệ yêu đương ngọt ngào nhưng độc hại. Như giọng ca chính BlackPink chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn trước đó, bài hát lấy cảm hứng từ trải nghiệm tình yêu của chính cô. “Tôi nghĩ bản thân biết ơn vì trải qua một vài mối tình, giống như một cô gái bình thường ở độ tuổi 20. Tôi muốn mọi người hiểu rằng tôi không khác mấy so với những bạn gái bình thường của các bạn, hoặc cô gái 23 tuổi. Có lẽ dễ đồng cảm nếu các bạn nghe bài hát của tôi, nếu ai đó đang ở trong một mối quan hệ kiểu đó, không nhất thiết là về bạn trai, mà bất kỳ kiểu quan hệ độc hại nào đó thôi. Tuổi 20 không phải là khoảng thời gian dễ dàng để vượt qua. Đó là lúc bạn dễ bị tổn thương, bối rối, phấn khích và giận dữ về cuộc sống. Đó là điều tôi muốn hát về”, người đẹp sinh năm 1997 chia sẻ với tạp chí Paper. Trong MV, Rosé cùng Evan Mock vào vai cặp tình nhân. Họ có với nhau những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ, nhưng đồng thời cũng tổn thương đối phương về cả thể chất lẫn tinh thần. Một trong những phân cảnh đáng chú ý nhất là Rosé hôn Evan khi đang lau tóc cho anh bên lò sưởi.

Rosé hôn Evan Mock trong MV mới. Phân cảnh đó ngay lập tức trở thành chủ đề thảo luận nóng trên mạng xã hội. Người hâm mộ sửng sốt trước sự bạo dạn của nữ thần tượng tóc vàng. Trong môi trường mà hẹn hò là tội lỗi như Kpop, Rosé không chỉ tự mình công khai tình yêu, mà còn can đảm đóng cảnh hôn trong một video ca nhạc. Cư dân mạng bình luận: “Trời đất ơi”, “Tôi không thể xem cảnh này. Trời ơi!”, “Một nụ hôn sao? Không thể tin nổi”, “Chúng ta vừa thấy một nụ hôn sao?”, “Nụ hôn khiến tôi không thể tập trung vào bài hát”, “Tôi bị mất cảnh giác vì nụ hôn đó”, “Tôi thực sự đã hét lên", “Rosé vừa thay đổi ngành công nghiệp Kpop mãi mãi, từ việc nói chuyện cởi mở về người yêu cũ và hẹn hò, đến hôn nhau trong video ca nhạc. Sau chuyện này, rất nhiều thần tượng sẽ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ mối quan hệ của họ”...

Jennie bị bất ngờ về nụ hôn của Rosé. Nhiều người hâm mộ dường như không biết nói gì trong tình huống đó, chỉ có thể thả vào phần bình luận biểu tượng cảm xúc “bị sốc” hoặc “sửng sốt”. Ngay cả Jennie cũng ngạc nhiên và chia sẻ phản ứng trên Instagram Story. Những người nghe bình tĩnh hơn đánh giá nụ hôn phù hợp với nội dung và cảm xúc bài hát. Họ khen ngợi nữ ca sĩ 9X về khả năng diễn xuất, tạo phản ứng hóa học với bạn diễn. Hơn tất cả, khán giả mê mệt với giai điệu và ca từ. MV thu về hơn 3,8 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 3 giờ đăng tải và con số này tăng theo từng giây. Theo Tiền Phong