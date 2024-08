Fan nữ lao vào đánh nhau vì Vương Nhất Bác

Your browser does not support the video tag. Hai fan nữ lao vào đánh nhau bên ngoài concert Yuehua. Video: Weibo.

Sức ảnh hưởng của phim chuyển thể đam mỹ khiến lượng fan couple nam - nam tăng đột biến. Áp đảo tại showbiz Trung Quốc nhiều năm qua là fan couple của Vương Nhất Bác và bạn diễn Tiêu Chiến. Cả hai từng đóng chung phim cổ trang Trần tình lệnh (2019), có nhiều tương tác thân mật và được fan ghép cặp. Tác phẩm đưa tên tuổi của hai nghệ sĩ lên tầm cao mới trong sự nghiệp.

Vương Nhất Bác 27 tuổi, từng hoạt động ở Hàn Quốc với tư cách ca sĩ thần tượng trong nhóm nhạc Trung - Hàn UNIQ. Sau thời gian ngụp lặn không được chú ý, Vương Nhất Bác trở về quê nhà, đóng Trần tình lệnh cùng Tiêu Chiến và thay đổi cuộc đời từ đây, hiện là ngôi sao được săn đón hàng đầu ở Trung Quốc.

Một số tác phẩm có sự đóng góp của Vương Nhất Bác là Đại thoại Tây Du 3, Đối tác hoàn hảo, Hữu Phỉ, Phong khởi Lạc Dương, Băng vũ hỏa, Vô danh...

Không chỉ nổi bật ở mảng diễn xuất, Vương Nhất Bác gặt hái được nhiều thành công khi tham gia TVShow như Street dance of China (2022), Let’s Chat (2021), My Legacy and I (2021), Daily cloud time (2020), Now you sing (2019)…

Theo Tiền Phong