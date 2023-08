Fan cuồng đột nhập, ngang nhiên quay phòng khách sạn của sao Hàn

Người hâm mộ NCT đã so sánh nội dung video do fan cuồng đăng tải và video của nhóm đăng lên kênh chính thức. Bộ đồ ngủ xuất hiện trong video gây tranh cãi chính là bộ đồ mà Jaehyun đã mặc trên kênh chính thức. Đây chính là bằng chứng cho thấy fan cuồng kia đã xâm nhập trái phép. Người hâm mộ bức xúc yêu cầu SM Entertainment - công ty chủ quản của NCT - can thiệp và bảo vệ các thành viên.



Sự tương đồng giữa đồ ngủ của Jaehyun và bộ đồ xuất hiện trong video

Tuy nhiên, chủ nhân bài viết đáp trả với thái độ không nhận lỗi: "Hãy ghét một mình tôi thôi, đừng tụ tập chỉ trích tôi".