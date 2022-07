Facebook tiếp tục đau đầu vì Apple, TikTok

Nhiều nhà phân tích cũng dự đoán Meta có thể trở lại mạnh mẽ hơn trong năm 2023, song lưu ý giấc mộng vũ trụ ảo và biện pháp quản lý từ nhà chức trách sẽ cản trở các kế hoạch đổi mới của hãng. Một yếu tố khác khiến cổ phiếu Meta giảm là Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đang xin tòa lệnh cấm công ty mua lại nhà sản xuất nội dung thực tế ảo Within Unlimited.

FTC tranh luận việc thâu tóm Within có xu hướng tạo ra thế độc quyền trên thị trường ứng dụng tập luyện thực tế ảo. Within sở hữu một ứng dụng khá nổi tiếng mang trên “Supernatural”. Năm ngoái, Facebook đồng ý mua Within với giá không được tiết lộ. Trong khi đó, Meta phủ nhận ý kiến của FTC và cho rằng nó hoàn toàn dựa trên ý thức hệ và suy đoán, không có bằng chứng. Meta tin rằng thương vụ có lợi cho mọi người, nhà phát triển và không gian thực tế ảo.

Du Lam (Theo Reuters)