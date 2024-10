Facebook thay đổi để hút người dùng trẻ

Facebook - một trong những trang mạng xã hội đầu tiên, hiện bị xem là nền tảng mạng xã hội của “bậc phụ huynh”. Tuy nhiên, Meta - công ty sở hữu Facebook, đang tìm cách thay đổi điều này. Tom Alison, người đứng đầu Facebook, cho biết, dù mạng xã hội này ban đầu chỉ tập trung vào việc giúp người dùng giữ liên lạc với gia đình và bạn bè, nhưng trong tương lai, Facebook sẽ giúp mọi người mở rộng mạng lưới kết nối mới, phù hợp với cách thế hệ trẻ sử dụng mạng xã hội. “Chúng tôi nhận thấy những người trẻ chuyển sang dùng Facebook khi họ có sự thay đổi trong cuộc sống. Khi họ chuyển đến một thành phố mới, họ sử dụng Marketplace để trang bị nội thất cho căn hộ của mình. Khi trở thành cha mẹ, họ sẽ tham gia các nhóm nuôi dạy con cái”, Alison cho biết. Facebook đang nỗ lực làm mới mình. Ảnh: REUTERS Tại một sự kiện được Meta tổ chức tại TP Austin, bang Texas (Mỹ), một cuốn sách nhỏ với tựa đề: Not your mom's (Facebook) (tạm dịch Facebook không chỉ của mẹ bạn) đã cho thấy rõ sự định vị của Meta với mạng xã hội này trong thời gian tới. Để làm mới, Facebook giới thiệu thêm 2 tab mới là Local (Địa phương) và Explore (Khám phá). Tab Local hiển thị cho người dùng các sự kiện gần với họ hoặc các nhóm cộng đồng, mặt hàng được bán tại địa phương. Trong khi đó, tab Explore đề xuất các nội dung dựa trên sở thích của người dùng. Hiện 2 tab này đang được thử nghiệm ở một số thành phố và thị trường chọn lọc. Việc tăng cường tập trung vào đối tượng người dùng trẻ tuổi được xem là chìa khóa để Facebook hút người dùng mới trong bối cảnh mạng xã hội này phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều nền tảng khác. Trên thực tế, để cạnh tranh với ứng dụng video dạng ngắn TikTok (150 triệu người dùng tại Mỹ và rất phổ biến với gen Z), Meta đã cho ra mắt một sản phẩm “bắt chước” TikTok là Reels vào năm 2021. Những người dùng trẻ tuổi dành 60% thời gian để xem video và hơn một nửa xem Reels. Theo Meta, công ty cũng sẽ tung ra một tab video tập hợp các video dạng ngắn, trực tiếp ở cùng một địa điểm để thu hút người dùng. Meta cũng cho hay, kể từ khi ứng dụng Dating (Hẹn hò) ra mắt năm 2019, công ty nhận thấy số người dùng trẻ tuổi ở Mỹ và Canada đã tăng 24% mỗi năm. Tuy nhiên, để Facebook có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn, nhiều chuyên gia cho rằng Meta cũng cần phải xây dựng được lòng tin với người dùng trong vấn đề bảo mật thông tin, an ninh mạng. Mới nhất, cuối tháng 9 vừa qua, Ủy ban Bảo vệ dữ liệu (DPC) Ireland thông báo phạt Meta 91 triệu EUR (khoảng 102 triệu USD) do vi phạm bảo mật mật khẩu của người dùng. Theo cơ quan trên, Meta đã không thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ mật khẩu của người dùng, đồng thời chậm trễ trong việc thông báo cho cơ quan này về sự cố rò rỉ dữ liệu. Cuộc điều tra được khởi xướng vào tháng 4-2019, sau khi chi nhánh của Meta tại Ireland thông báo với cơ quan quản lý rằng, họ đã “vô tình lưu trữ một số mật khẩu của người dùng mạng xã hội này” ở định dạng plaintext (văn bản thuần), nghĩa là mật khẩu không được mã hóa và có thể dễ dàng tìm kiếm trong hệ thống nội bộ của công ty. Vụ việc trên xảy ra vào tháng 1-2019 và ảnh hưởng đến 36 triệu người dùng Facebook và Instagram tại Liên minh châu Âu, Iceland, Liechtenstein và Na Uy. Tuy nhiên, Meta chỉ thông báo về vấn đề này vào tháng 3-2019, gần 2 tháng sau khi xảy ra sự cố… MINH CHÂU