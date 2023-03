F88 đã được ‘đầu tư’ bao nhiêu tiền?

Theo Bloomberg, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm CEO Công ty cổ phần Kinh doanh F88, chủ quản chuỗi cầm đồ cùng tên, cho biết sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) vào năm 2024.

Kế hoạch này kỳ vọng có thể nâng vốn hóa thị trường của chuỗi cầm đồ này đạt 1 tỉ đô la Mỹ. F88 cũng đang đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng khác sau khi nhận sự hậu thuẫn của Mekong Capital và Granite Oak Advisors.

Giám đốc điều hành chuỗi cầm đồ F88 đặt kế hoạch tăng 800 cửa hàng trên toàn quốc vào cuối năm 2022 từ hơn 520 cửa hàng vào cuối năm 2021. Bên cạnh các cửa hàng dưới thương hiệu của mình, F88 sẽ tiếp tục mở rộng thông qua quan hệ đối tác với các nhà bán lẻ và công ty công nghệ hàng đầu, ông Tuấn chia sẻ với Bloomberg.

Cuối năm 2021, F88 đã hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động để cho vay tiền mặt không quá 10 triệu đồng. Công ty đặt mục tiêu điểm danh tại hơn 3.000 cửa hàng đối tác trên toàn quốc trong năm nay. Ngoài ra, F88 cũng đã bắt tay Ngân hàng CIMB Việt Nam vào cuối năm ngoái để cung cấp dịch vụ tài chính cho các khu vực còn thiếu sự hiện diện của ngân hàng.

Cũng theo Bloomberg, để thúc đẩy kế hoạch tăng trưởng của công ty, ông Tuấn cho biết, F88 tìm cách huy động khoảng 4.000 tỉ đồng trong năm 2022 bằng cách phát hành trái phiếu hoặc vay từ các quỹ quốc tế.

Trước đó, công ty này đã thông báo hoàn tất phát hành 250 tỉ đồng trái phiếu. Trước đó vào cuối tháng 1, F88 công bố huy động xong 30 tỉ đồng từ kênh này. Cả hai đợt trái phiếu đều cùng mệnh giá 100 triệu đồng với kỳ hạn 12-18 tháng. Doanh nghiệp không công bố thông tin về tài sản đảm bảo, lãi suất hay mục đích sử dụng vốn.

Ngày 2/3/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88) thông báo đã huy động thành công khoản đầu tư 50 triệu đô la Mỹ (tương đương 1.185 tỉ đồng) trong vòng gọi vốn Series C với hai nhà đầu tư chính là Quỹ Việt Nam – Oman (VOI) và Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV).

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc F88 vào thời điểm đó, cho biết: “Năm 2022, F88 đã được Trung tâm Tài chính Toàn diện (Center for Financial Inclusion – trước đây là The Smart Campaign) xếp hạng và cấp chứng chỉ bảo vệ khách hàng ở mức cao nhất trong giai đoạn 2022-2025. Chúng tôi là một trong số ít các công ty tư nhân trong lĩnh vực kinh doanh cho vay tiêu dùng vi mô có thể đáp ứng các tiêu chí đầu tư nghiêm ngặt của VOI và MEF IV về tác động xã hội bên cạnh các tiêu chí khác. Chúng tôi tin rằng việc có cả hai nhà đầu tư sẽ là nền tảng giúp chúng tôi đảm bảo việc mở rộng nhanh song hành cùng chất lượng dịch vụ tuyệt vời trong những năm tới. Chúng tôi theo đuổi một nền văn hóa học tập, trao quyền cho các bạn chuyên viên trẻ, có năng lực để giúp đỡ họ phát triển sự nghiệp”.