EVN lắp đặt 24 triệu công tơ điện tử đo xa trên cả nước

Theo thống kê đến ngày 31/5/2023, toàn EVN đã có 80,26% công tơ điện tử đo xa được lắp đặt trên tổng số hơn 30,5 triệu công tơ đang bán điện cho khách hàng. Trong đó, tại địa bàn Hà Nội do Tổng công ty Điện lực Hà Nội quản lý và địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và 4 tỉnh Tây Nguyên do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) quản lý đã đạt 100% tỉ lệ lắp đặt.

Địa bàn TP.HCM do Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) quản lý đạt 99,98%; địa bàn 27 tỉnh/thành phố phía bắc từ Hà Tĩnh trở ra do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý đạt 72,39%; địa bàn 21 tỉnh/thành phố phía nam từ Ninh Thuận đổ vào và tỉnh Lâm Đồng do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) quản lý đạt 67,95%.