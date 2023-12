Euro 2024: Nỗi lo chủ nhà Đức, tham vọng tuyển Anh và lần cuối cho Ronaldo

Euro 2024 diễn ra từ ngày 14/6 đến 14/7 năm 2024 tại Đức. Giải vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 17 này quy tụ 24 đội bóng, được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Tương tự Euro 2020, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Hiện mới chỉ xác định được 21 đại diện tham dự vòng chung kết, 3 suất còn lại còn phải chờ các trận play-off dự kiến tổ chức vào hạ tuần tháng 3/2024. Vòng play-off này có 12 đội tham dự, được chia làm 3 nhánh để xác định 3 đội giành vé thông qua thi đấu loại trực tiếp.

Nhánh A: Ba Lan vs Estonia - Wales vs Phần Lan

Nhánh B: Israel vs Iceland - Bosnia vs Ukraine

Nhánh C: Georgia vs Luxembourg - Hy Lạp vs Kazakhstan

Kết quả bốc thăm đưa ba ông lớn Italy, Tây Ban Nha và Croatia vào chung bảng B cùng với Albania. Tại bảng A, chủ nhà Đức tương đối dễ thở với các đối thủ Scotland, Hungary và Thụy Sĩ. Tương tự kình địch Die Mannschaft, đội tuyển Anh nằm ở bảng C cùng các đối thủ khá nhẹ nhàng là Đan Mạch, Serbia và Slovenia.

Trong khi đó, bảng D là bảng đấu khó đoán chỉ sau bảng C "tử thần", với sự hiện diện của Pháp, Hà Lan, Áo cùng đội thắng play-off nhánh A. Đội tuyển Bỉ nằm ở bảng E với Slovakia, Romania cùng đội thắng ở play-off nhánh B. Bồ Đào Nha đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ, CH Séc cùng đội thắng play-off nhánh C tại bảng F.

Phân tích sâu hơn vào các bảng đấu để thấy được bức tranh toàn cảnh của Euro 2024.

Lá thăm may rủi đưa chủ nhà Đức không phải chạm trán đối thủ nào quá nặng ký tại bảng A. Scotland xếp hạng 36 thế giới (trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2023), Hungary đứng hạng 27 thế giới, Thụy Sĩ thứ 18.

Trong quá khứ, cả ba lần đăng cai các giải đấu lớn (World Cup 1974, Euro 1988 và World Cup 2006), Die Manschaft đều ít nhất lọt vào tới bán kết. Vì vậy việc vượt qua vòng bảng là nhiệm vụ nằm trong tầm tay đối với đội chủ nhà.

Dù vậy, khả năng cạnh tranh chức vô địch của tuyển Đức đang bị đặt dấu hỏi rất lớn. Thông thường đội chủ nhà các giải đấu lớn phải chịu chút thiệt thòi vì không được tham dự các trận đấu đặt nặng thành tích để cọ xát.

Vấn đề của Die Mannschaft là ngay cả những trận giao hữu, gã khổng lồ của bóng đá châu Âu vẫn thể hiện bộ mặt đáng thất vọng. Trong 11 trận giao hữu đã qua của năm 2023, tuyển Đức đã để thua tới 7 trận, hệ quả là rớt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng FIFA.

Julian Nagelsmann đã được bổ nhiệm thay Hansi Flick làm HLV trưởng Die Mannschaft, song vị chiến lược gia sinh năm 1987 này chưa thể xoay chuyển được cục diện. Tuyển Đức dường như đang mắc kẹt trong cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ không thiếu tài năng.

Nếu tuyển Đức giành chiến thắng, dấu ấn lớn thuộc về những cầu thủ trẻ chưa đầy 20 tuổi như Florian Wirtz và Musiala chứ không phải những cựu binh đang ngày càng già nua theo năm tháng.

Các đối thủ ở bảng A không quá khó khăn, nhưng cũng không hề dễ đánh bại. Scotland đang có phong độ cao, khi đã đánh bại cả Tây Ban Nha. John McGinn giữ vai trò cầm nhịp còn nguồn cảm hứng đến từ Scott McTominay, cầu thủ đã ghi 7 bàn tại vòng loại Euro 2024.

Thụy Sĩ luôn thi đấu vượt kỳ vọng tại các giải đấu lớn. 3 kỳ World Cup và 2 vòng chung kết Euro gần nhất, đội bóng này đều vượt qua vòng bảng.

Thụy Sĩ có những pha cứu thua xuất thần của Yann Sommer (thủ thành Inter Milan), sự tự tin đến từ Manuel Akanji (Man City), tốc độ của Noah Okafor (AC Milan) và sự tinh quái của Xherdan Shaqiri (Chicago Fire). Thủ lĩnh của dàn hảo thủ ấy là Granit Xhaka, tiền vệ luôn thể hiện được sự máu lửa và bản lĩnh mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Hungary lại đang trỗi dậy sau hàng thập kỷ ngủ quên. Nhạc trưởng, thủ quân Dominik Szoboszlai ngày càng trưởng thành vượt bậc trong màu áo Liverpool, để lột bỏ tấm áo tài năng trẻ và trở thành ngôi sao sáng.

Phẩm chất kỹ thuật lẫn bản lĩnh Szoboszlai đang thể hiện hứa hẹn sẽ giúp cầu thủ này tỏa sáng cũng như dẫn dắt Hungary tạo ra bất ngờ trên đất Đức.

Thống kê đáng chú ý:

- Tuyển Đức chưa thắng trận đấu loại trực tiếp nào kể từ Euro 2016. Die Mannschaft bị loại ở 2 kỳ World Cup gần nhất (2018, 2022) và thua ở vòng 1/8 Euro 2020. Tuyển Đức cũng đang có mạch 12 trận liên tiếp để thủng lưới ở các giải đấu lớn. Trận đấu gần nhất "Cỗ xe tăng" giữ sạch lưới là trước Slovakia ở vòng 1/8 Euro 2016.

- Thomas Muller đã ghi 10 bàn sau 19 lần ra sân tại các kỳ World Cup nhưng chưa từng ghi bàn tại vòng chung kết Euro, sau 15 trận đấu.