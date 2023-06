EU yêu cầu cấm Huawei, ZTE khỏi mạng 5G của khối

Dù vậy, đây là việc không dễ thực hiện xét tới quy mô đầu tư của các chính phủ châu Âu vào phần cứng của hai công ty Trung Quốc. Theo nghiên cứu năm 2022 của Strand Consult, tại Cộng hòa Cyprus, 100% mạng 5G do các doanh nghiệp Bắc Kinh cung ứng. Tại Rumani và Hà Lan, tỷ lệ lần lượt là 76% và 72%.

Tuần sau, EU sẽ công bố chiến lược an ninh kinh tế mới, đặt ra kế hoạch giảm lệ thuộc vào Trung Quốc với các nguồn tài nguyên quan trọng và ngăn chặn công nghệ EU rơi vào tay người Trung Quốc do lo ngại an ninh quốc gia.

Theo ông Breton, EU không thể duy trì sự phụ thuộc trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng hay 5G, để sau này trở thành vũ khí chống lại lợi ích của khối.

(Theo SCMP)