EU mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới

Cùng với đó, tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); tăng cường hợp tác về an ninh mạng, an ninh biển, phòng chống thiên tai, khủng hoảng, phòng chống tội phạm.

Hoan nghênh các chiến lược, sáng kiến hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối của EU với khu vực, trong đó có việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - EU.

Khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại khu vực, một trong những chủ thể quan trọng của quan hệ quốc tế hiện tại và trong tương lai, ông Borell cho biết EU đang triển khai mạnh mẽ một số chiến lược, sáng kiến hợp tác, trong đó có các dự án hợp tác với ASEAN và tại Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến cửa ngõ Toàn cầu của EU, mong muốn nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên tầm cao mới.

Nhất trí với các đánh giá và đề nghị của Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Josep Borrell bày tỏ tin tưởng, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch nước, quan hệ Việt Nam - EU sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, vì lợi ích của cả hai bên.

Trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí các quốc gia cần có trách nhiệm đóng góp vào an ninh và phát triển ở khu vực và trên thế giới; các cuộc xung đột cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Về vấn đề Biển Đông, Đại diện cấp cao EU nhấn mạnh vai trò quan trọng của Biển Đông trong thương mại quốc tế; hai bên khẳng định tiếp tục ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.