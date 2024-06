Erik gây chú ý vì 'làm lố'

Nam ca sĩ nói: "Erik xác định đã tham gia chương trình này sẽ chơi đến cùng, để cho các Anh trai thấy Erik là 1 đối thủ đáng gờm. Tôi muốn khi tham gia Anh Trai Say Hi ngay từ đầu phải ấn tượng và hoành tráng liền, chương trình hoành tráng thế này mà sao mình không đầu tư nhỉ?

Với lại 1 điều đặc biệt ngựa là giống loài rất trung thành, giống với tên thật của em (Lê Trung Thành - PV), đây sẽ là linh vật giúp tôi may mắn khi đến với Anh Trai Say Hi. Tôi mong sẽ đi thật xa và nhanh giống như chú ngựa".

Clip: Erik chơi trội khi mang ngựa xuất hiện “chào sân” ở Anh Trai Say Hi.



Erik như hoàng tử cùng "bạch mã" đến nhập cuộc tại Anh Trai Say Hi.



Nam ca sĩ cho biết hình ảnh chú ngựa từng xuất hiện trong 1 MV 3 năm trước và được công chúng chú ý.

Erik cho biết cũng đã lường trước việc bị nói "làm lố" khi xuất hiện ở Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên, nguyên nhân phía sau là do anh bị các anh trai khác "đánh lừa", mọi người nói sẽ đầu tư mang cả rắn lên nhưng cuối cùng chỉ mỗi Erik là xuất hiện bên chú ngựa.

"Anh trai" Erik nói: "Trước lúc đến với chương trình, tôi đã hỏi liệu là có hơi lố không thì mọi người bảo là: Đâu, mọi người còn mang rắn, rồi các kiểu, các kiểu lên, không phải lo đâu. Đến khi vào, không ai mang gì hết, cái tôi thành người lố nhất, là sao?".