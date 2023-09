Engfa Wahara giẫm lên váy Hoa hậu Hoà bình Campuchia gây tranh cãi

Your browser does not support the video tag.

Ngày 20/4, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Engfa Wahara tham dự đêm chung kết cuộc thi cấp tỉnh Miss Grand SaraBuri 2024. Hoa hậu Hòa bình Campuchia 2023 Phoem Sreyno cũng có mặt với tư cách khách mời. Sau đêm chung kết, đoạn video ghi lại cảnh Engfa Wahara và Phoem Sreyno đứng cạnh nhau trên sân khấu đang thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp.

Khi tiến ra sân khấu, Phoem Sreyno diện váy dạ hội màu xanh có phần tà cầu kỳ. Người đẹp Campuchia bất ngờ tung tà váy sang hai bên khiến Engfa Wahara lúng túng vì không có chỗ đứng.