Em trai An Tây lên tiếng tin thất thiệt về gia đình sau khi chị gái bị bắt

Rufino Aybar - em trai người mẫu An Tây - kêu gọi cộng đồng mạng báo cáo các trang đăng tải thông tin sai lệch về gia đình sau khi chị gái vướng vòng lao lý. "Trang này đăng cả trăm bài viết bịa đặt thông tin về gia đình mình. Gia đình mình không hề phát ngôn bất cứ một câu nào như vậy", Rufino chia sẻ trên trang cá nhân, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng trong việc ngăn chặn các thông tin thất thiệt. Chiều 14/11, Rufino Aybar xuất hiện tại buổi tổng duyệt Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội. Nam người mẫu đeo khẩu trang kín mít, hạn chế sự chú ý từ truyền thông, tuy nhiên ánh mắt buồn của anh vẫn gây chú ý. Sự xuất hiện của Rufino trên sàn diễn thời trang đánh dấu lần đầu tiên anh trở lại hoạt động công chúng sau khi chị gái - người mẫu An Tây - vướng vào vòng lao lý. Rufino Aybar và chị gái. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, Rufino vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận khán giả. Nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời động viên đến chàng trai 26 tuổi vì anh bị vạ lây. Một số khác nhận xét Rufino là người hiền lành, tử tế và tích cực trong công việc. Trước đó, An Tây, chị gái của Rufino bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hai hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nữ người mẫu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Rufino Aybar Rufino Aybar sinh năm 1998, hiện là một TikToker có tầm ảnh hưởng với hơn 3,3 triệu người theo dõi. Anh theo bố và chị gái sang Việt Nam từ khi 4 tuổi. Khác với chị gái theo đuổi showbiz, Rufino tập trung vào học tập và đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. Nam thanh niên từng là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng và đặc biệt gây chú ý khi tốt nghiệp thủ khoa khoa Luật Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Rufino nổi tiếng trên mạng xã hội với các video hài hước về cuộc sống gia đình, thu hút lượng tương tác cao. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng chiều cao 1,95m, anh cũng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Trước khi xảy ra sự việc với chị gái, các video của Rufino thường xuyên nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Người mẫu An Tây Hiện tại, trong khi vụ việc của An Tây đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ với Rufino và kêu gọi cộng đồng mạng không nên lan truyền thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh. Minh Nghĩa

Ảnh: Tư liệu