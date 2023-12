Em gái quốc dân Kim Yoo Jung trong bộ phim đang gây sốt toàn cầu

Theo Naver bộ phim Chàng quỷ của tôi - My Demon đang tạo sức nóng trên toàn thế giới khi phát sóng tại nền tảng Netflix. Hiện tại, My Demon đứng vị trí thứ nhất trên 24 quốc gia và lọt vào top 10 phim hot nhất trên 80 quốc gia. Phim không chỉ gây sốt tại Hàn Quốc mà còn được khán giả Việt Nam, Trung Quốc yêu thích.

Trong đó, nhân vật nữ chính Do Do Hee của Kim Yoo Jung khiến người xem mê mẩn với nhan sắc sang trọng lịch lãm, gương mặt thanh thuần và khả năng diễn xuất duyên dáng. Tương tác thú vị đáng yêu của hai nhân vật chính cũng là nguyên nhân giúp tác phẩm gây sốt toàn cầu.

Ở tuổi 24, em gái quốc dân Kim Yoo Jung đã hoàn toàn lột xác thành quý cô gái quyến rũ với thân hình nóng bỏng, vẻ đẹp tự nhiên cuốn hút. Trong phim Kim Yoo Jung vào vai Do Do Hee giám đốc điều hành của tập đoàn thực phẩm Mirae. Do Do Hee được miêu tả là cô gái tài năng, "yêu nữ hàng hiệu", tính cách cao ngạo quyết đoán, không thích việc hẹn hò kết hôn.

Tuy nhiên, thực tế cô vốn được chủ tịch Ju Cheon Suk nhận nuôi, do đó không hòa thuận với các con của chủ tịch. Ẩn giấu đằng sau nụ cười thân thiện trong gia tộc họ Ju là những màn đấu đá để tranh giành tài sản. Do Do Hee có một tâm hồn nhiều nỗi cô đơn, luôn hoài nghi với mọi thứ, ẩn sau vẻ lạnh lùng, cứng cỏi.