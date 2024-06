Em gái quốc dân Kim Yoo Jung tới Hà Nội

Năm 19 tuổi, gia tài phim ảnh của Yoo Jung đã hơn 50 phim truyền hình và điện ảnh, 70 lần đóng quảng cáo. Với dòng phim cổ trang, diễn viên gây ấn tượng mạnh nhờ Mây Họa Ánh Trăng (Moonlight Drawn by Clouds) năm 2016 đóng cùng Park Bo Gum.

Thời gian sau, Kim Yoo Jung chật vật trong việc chọn vai diễn, cô đóng Cô tiên dọn dẹp, Cửa hàng tiện lợi Saet Byul, The Night of the 8th Day… nhưng không mấy thành công. Phải đến phim hài lãng mạn Chàng Quỷ Của Tôi (My Demon) năm 2023, tên tuổi Kim Yoo Jung mới nóng lên trở lại.

Theo SCMP, Kim Yoo Jung và Kim Young Dae đều đang cân nhắc lời mời xuất hiện trong loạt phim Dear X của đạo diễn Lee Eung Bok - người được biết đến nhiều dự án nổi đình đám như Hậu duệ mặt trời, Mr. Sunshine, Sweet home…

Theo Tiền Phong