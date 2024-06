Em gái Angela Phương Trinh bị tấn công

Sau khi Angela Phương Trinh vướng ồn ào, bị chỉ trích trên mạng xã hội vì chia sẻ những thông tin sai lệch, netizen không chỉ quan tâm tới động thái của cô mà còn để ý tới người thân trong gia đình.

Vừa qua, Phương Trang - em gái của Angela Phương Trinh còn bị netizen nghi ngờ vì những thông tin cô chia sẻ. Nguyên do vì netizen phát hiện ra hình ảnh Angela Phương Trinh vẫn thân thiết bên gia đình vào Tết 2024 chứ không thái độ xa cách như em gái từng chia sẻ.

Mới đây, em gái Phương Trinh đăng tải khoảnh khắc trang điểm trên trang cá nhân. Bên cạnh những lời nhận xét khen ngợi về nhan sắc của Phương Trang lại xuất hiện khá nhiều bình luận chỉ trích, tấn công cô về chuyện của Angela Phương Trinh.

Một số netizen còn tra hỏi cô về tờ đơn khẩn cầu vụ việc liên quan tới nữ diễn viên vừa qua. Sau khi lên tiếng về vụ việc của chị gái Angela Phương Trinh, Phương Trang cũng là cái tên nhận được sự chú ý.